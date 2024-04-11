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УК «Альфа-капитал» подала иск к JP Morgan и Commerzbank на 68,1 млн евро

Ведомости

УК «Альфа-капитал» в рамках работы по разблокировке активов обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании ущерба с банков J.P. Morgan и Commerzbank и их структур в России. Об этом говорится в сообщении УК.

Сумма исковых требований составила 68,1 млн евро – это денежные средства клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи), поясняет управляющая компания.

Евросоюз ввел санкции в отношении НРД в июне 2022 г., и средства, размещенные НРД в банках Commerzbank и J.P. Morgan оказались заморожены.

«Мы намерены отстаивать интересы наших клиентов всеми доступными способами. Компания с 2022 г. ведет работу по разблокировке активов наших клиентов, как ценных бумаг, так и денежных средств, в европейской юрисдикции. В этом году мы продолжим требовать компенсации в российском судебном пространстве», – приводятся в сообщении слова гендиректора Ирины Кривошеевой.

В январе представитель бельгийского депозитария Euroclear заявил, что ожидается резкое сокращение числа новых исков к нему в России после запрета взыскивать активы со спецсчетов типа С и типа И, где хранятся в том числе средства депозитария.

НРД в декабре 2023 г. подвел итоги процедуры разблокировки активов, старт которой был еще в 2022 г. Из 27 поданных лицензий профучастников на разблокировку собственных активов ни одна не удовлетворена, а из 24 заявлений на разморозку клиентских активов лицензию получили лишь два игрока. Об этом заявил председатель правления НРД Виктор Жидков в ходе встречи топ-менеджмента Московской биржи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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