УК «Альфа-капитал» подала иск к JP Morgan и Commerzbank на 68,1 млн евро

НРД в декабре 2023 г. подвел итоги процедуры разблокировки активов, старт которой был еще в 2022 г. Из 27 поданных лицензий профучастников на разблокировку собственных активов ни одна не удовлетворена, а из 24 заявлений на разморозку клиентских активов лицензию получили лишь два игрока. Об этом заявил председатель правления НРД Виктор Жидков в ходе встречи топ-менеджмента Московской биржи.