УК «Альфа-капитал» подала иск к JP Morgan и Commerzbank на 68,1 млн евро
УК «Альфа-капитал» в рамках работы по разблокировке активов обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании ущерба с банков J.P. Morgan и Commerzbank и их структур в России. Об этом говорится в сообщении УК.
Сумма исковых требований составила 68,1 млн евро – это денежные средства клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи), поясняет управляющая компания.
Евросоюз ввел санкции в отношении НРД в июне 2022 г., и средства, размещенные НРД в банках Commerzbank и J.P. Morgan оказались заморожены.
«Мы намерены отстаивать интересы наших клиентов всеми доступными способами. Компания с 2022 г. ведет работу по разблокировке активов наших клиентов, как ценных бумаг, так и денежных средств, в европейской юрисдикции. В этом году мы продолжим требовать компенсации в российском судебном пространстве», – приводятся в сообщении слова гендиректора Ирины Кривошеевой.
В январе представитель бельгийского депозитария Euroclear заявил, что ожидается резкое сокращение числа новых исков к нему в России после запрета взыскивать активы со спецсчетов типа С и типа И, где хранятся в том числе средства депозитария.
НРД в декабре 2023 г. подвел итоги процедуры разблокировки активов, старт которой был еще в 2022 г. Из 27 поданных лицензий профучастников на разблокировку собственных активов ни одна не удовлетворена, а из 24 заявлений на разморозку клиентских активов лицензию получили лишь два игрока. Об этом заявил председатель правления НРД Виктор Жидков в ходе встречи топ-менеджмента Московской биржи.