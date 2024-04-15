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Брокер ВТБ заменил «префы» Сбербанка акциями US Rusal в своем топе ценных бумаг

Ведомости

Аналитики брокера «ВТБ мои инвестиции» обновили топ-10 российских акций. Из списка наиболее перспективных, по их мнению, бумаг они исключили привилегированные акции Сбербанка, заменив их акциями производителя алюминия US Rusal, следует из сообщения брокера. 

Такое решение связано с начавшимся ростом биржевой стоимости алюминия, приводится в сообщении «ВТБ мои инвестиции» пояснение инвестиционного стратега брокера Станислава Клещева. Стоимость цветного металла на торгах перешла в высокий ценовой диапазон $2400-2700 за тонну и обновила максимумы года, уточнил эксперт. 

Акции US Rusal в 15:03 мск стоили 42,27 руб. – на 0,42% меньше, чем на закрытии основной сессии торгов 12 апреля. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,37% до 3469,17 пункта, индекс металлов и добычи – сократился на 0,85% до 9059,48 п. С начала года котировки компании выросли на 23,51%, бенчмарки – на 11,94 и 16,57% соответственно.

Алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в 15:03 мск торговался по $2549 за тонну. С закрытия торгов предыдущего дня он подорожал на 2,21%, с начала года – на 6,92%. 

Обновленный топ-10 российских акций по версии брокера ВТБ вместе с акциями US Rusal включает бумаги «Алросы», Whoosh, Positive Technologies, «Лукойла», Мосбиржи, МТС, Novabev, Ростелекома, а также «обычки» Сбербанка. 

Ранее «ВТБ мои инвестиции» раскрыли стратегию на II квартал. В числе перспективных акций на этот период аналитики брокера выделили акции «ТКС холдинга», «Самолета», X5 Retail Group, «Яндекса», Positive Technologies, Сбербанка и «Полюса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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