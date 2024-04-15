Брокер ВТБ заменил «префы» Сбербанка акциями US Rusal в своем топе ценных бумаг
Такое решение связано с начавшимся ростом биржевой стоимости алюминия, приводится в сообщении «ВТБ мои инвестиции» пояснение инвестиционного стратега брокера Станислава Клещева. Стоимость цветного металла на торгах перешла в высокий ценовой диапазон $2400-2700 за тонну и обновила максимумы года, уточнил эксперт.
Акции US Rusal в 15:03 мск стоили 42,27 руб. – на 0,42% меньше, чем на закрытии основной сессии торгов 12 апреля. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,37% до 3469,17 пункта, индекс металлов и добычи – сократился на 0,85% до 9059,48 п. С начала года котировки компании выросли на 23,51%, бенчмарки – на 11,94 и 16,57% соответственно.
Алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в 15:03 мск торговался по $2549 за тонну. С закрытия торгов предыдущего дня он подорожал на 2,21%, с начала года – на 6,92%.
Обновленный топ-10 российских акций по версии брокера ВТБ вместе с акциями US Rusal включает бумаги «Алросы», Whoosh, Positive Technologies, «Лукойла», Мосбиржи, МТС, Novabev, Ростелекома, а также «обычки» Сбербанка.
Ранее «ВТБ мои инвестиции» раскрыли стратегию на II квартал. В числе перспективных акций на этот период аналитики брокера выделили акции «ТКС холдинга», «Самолета», X5 Retail Group, «Яндекса», Positive Technologies, Сбербанка и «Полюса».