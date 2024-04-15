Брокер ВТБ заменил «префы» Сбербанка акциями US Rusal в своем топе ценных бумаг

Акции US Rusal в 15:03 мск стоили 42,27 руб. – на 0,42% меньше, чем на закрытии основной сессии торгов 12 апреля. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,37% до 3469,17 пункта, индекс металлов и добычи – сократился на 0,85% до 9059,48 п. С начала года котировки компании выросли на 23,51%, бенчмарки – на 11,94 и 16,57% соответственно.