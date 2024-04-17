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Экс-премьер Италии призвал ЕС создать фондовую биржу для deep tech стартапов

Ведомости

Евросоюзу нужно создать фондовую биржу deep tech. Это создаст условия для проведения первичных публичных размещений акций (IPO) высокотехнологичных стартапов в Европе, а не в США, заявил в ходе доклада по экономической ситуации в ЕС экс-премьер Италии Энрико Летта.

«Во-первых, они [высокотехнологичные компании] осознают, что ни одна фондовая биржа в ЕС, в отличие от американских торговых площадок, не позволит им привлечь желаемый капитал быстро и с меньшими затратами. <...> Во-вторых, стартапы видят, что после IPO рыночная стоимость акций в странах ЕС растет намного медленнее, чем в США», – объяснил свою позицию Летта (цитата по Euractiv).

Экс-премьер добавил, что экономике Евросоюза наносит удар тот факт, что высокотехнологичные стартапы, в том числе и европейские, стремятся провести IPO на ведущем рынке в США. Из-за этого снижается конкурентоспособность ЕС на мировом уровне, подчеркнул Летта. 

По мнению Летты, объем средств на европейском фондовом рынке можно увеличить за счет объединения ресурсов. Но касающиеся высокотехнологичных стартапов регуляторные проблемы пока не решены, отметил экс-премьер.

Без реформирования фондового рынка Евросоюзу может грозить упадок, предполагает Летта. В противном случае ЕС может еще сильнее отстать от США и Китая в экономическом плане, считает он. 

Акции 11 компаний – так называемой группы Granolas – в 2023 г. обеспечили 60% роста основного фондового индекса Европы Stoxx 600. В Granolas входят бумаги GSK, Roche, Novartis, Novo Nordisk, AstraZeneca и Sanofi, нидерландский производитель флеш-памяти и микропроцессоров ASML, швейцарская Nestle, французская косметическая компания L’Oreal, французский холдинг товаров премиум-класса LVMH и немецкий производитель программного обеспечения для организаций SAP. Всего за 2023 г. Stoxx 600 вырос на на 7,2%, с начала 2024 г. он прибавил еще 4,7% и достиг 501,4 пункта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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