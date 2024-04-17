Экс-премьер Италии призвал ЕС создать фондовую биржу для deep tech стартапов

Акции 11 компаний – так называемой группы Granolas – в 2023 г. обеспечили 60% роста основного фондового индекса Европы Stoxx 600. В Granolas входят бумаги GSK, Roche, Novartis, Novo Nordisk, AstraZeneca и Sanofi, нидерландский производитель флеш-памяти и микропроцессоров ASML, швейцарская Nestle, французская косметическая компания L’Oreal, французский холдинг товаров премиум-класса LVMH и немецкий производитель программного обеспечения для организаций SAP. Всего за 2023 г. Stoxx 600 вырос на на 7,2%, с начала 2024 г. он прибавил еще 4,7% и достиг 501,4 пункта.