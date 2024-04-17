Подразделение Ozon Fintech выпустит ЦФА на 2 млрд рублей

В начале апреля Ozon раскрыл отчет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за IV квартал 2023 г. и весь 2023 год. Оборот (GMV, Gross merchandise value) маркетплейса за квартал вырос на 111% в годовом выражении до 626 млрд руб. За полный 2023 год он увеличился также на 111% до 1,75 трлн руб. Квартальная выручка Ozon увеличилась на 37% год к году до 127,9 млрд руб., годовая – на 53% г./г. до 424,29 млрд руб.