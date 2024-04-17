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Подразделение Ozon Fintech выпустит ЦФА на 2 млрд рублей

Ведомости

«Дочка» маркетплейса Ozon и часть его финтех-направления ООО «Озон Капитал» выпустит цифровые финансовые активы (ЦФА) на общую сумму 2 млрд руб. Выпуск состоится на платформе «ЦФА хаб», сообщается на сайте оператора информационных систем.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) Ozon в 14:18 мск составила 3842 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она увеличилась на 0,5%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,2% до 3456,3 пункта. С начала года ГДР подорожали на 36,3%, бенчмарк прибавил 11,5%.

«Озон Капитал» готовит к выпуску ЦФА в виде денежных требований. Срок обращения токенов составит 181 день. Компания будет выплачивать купоны каждый 30 дней. Ставка будет рассчитываться исходя из текущей ключевой ставки Банка России, к которой будет прибавлено 3,25 п. п. 

В роли поручителя выпуска ЦФА «Озон Капитал» выступит управляющая компания «Интернет Решения». Размещение пройдет в форме публичной оферты, уточняется на сайте «ЦФА хаб». 

В начале апреля Ozon раскрыл отчет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за IV квартал 2023 г. и весь 2023 год. Оборот (GMV, Gross merchandise value) маркетплейса за квартал вырос на 111% в годовом выражении до 626 млрд руб. За полный 2023 год он увеличился также на 111% до 1,75 трлн руб. Квартальная выручка Ozon увеличилась на 37% год к году до 127,9 млрд руб., годовая – на 53% г./г. до 424,29 млрд руб.

Скорректированная EBITDA Ozon в IV квартале 2023 г. и за весь 2023 год составила 100 млн и 4,2 млрд руб. соответственно. Убыток компании в IV квартале увеличился на 62,5% г./г. до 18,2 млрд руб. Чистый убыток за 2023 г. снизился на 27% г./г. до 42,7 млрд руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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