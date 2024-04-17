Минфин разместил ОФЗ на 8,94 млрд рублей
Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26207RMFS с датой погашения 3 февраля 2027 г. на 8,944 млрд руб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минфина.
По итогам размещения объем спроса составил 21,251 млрд руб., выручка от размещения – 8,074 млрд руб. Цена отсечения составляет 88,67% от номинала, доходность по цене отсечения составляет 13,53% годовых. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 88,68% от номинала, средневзвешенная доходность составляет 13,53% годовых.
10 апреля Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска №26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г. на 50,712 млрд руб.
3 апреля Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26242RMFS с датой погашения 29 августа 2029 г. на 54,759 млрд руб.