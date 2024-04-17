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Минфин разместил ОФЗ на 8,94 млрд рублей

Ведомости

Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26207RMFS с датой погашения 3 февраля 2027 г. на 8,944 млрд руб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минфина.

По итогам размещения объем спроса составил 21,251 млрд руб., выручка от размещения – 8,074 млрд руб. Цена отсечения составляет 88,67% от номинала, доходность по цене отсечения составляет 13,53% годовых. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 88,68% от номинала, средневзвешенная доходность составляет 13,53% годовых.

10 апреля Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска №26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г. на 50,712 млрд руб.

3 апреля Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26242RMFS с датой погашения 29 августа 2029 г. на 54,759 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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