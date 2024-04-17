Минфин разместил ОФЗ на 8,94 млрд рублей

По итогам размещения объем спроса составил 21,251 млрд руб., выручка от размещения – 8,074 млрд руб. Цена отсечения составляет 88,67% от номинала, доходность по цене отсечения составляет 13,53% годовых. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 88,68% от номинала, средневзвешенная доходность составляет 13,53% годовых.