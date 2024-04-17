Альфа-банк 23 апреля начнет замещение бессрочных евробондов объемом $400 млн
Альфа-банк сообщил о начале размещения локальных облигаций серии ЗО-400 для замещения выпуска бессрочных субординированных евробондов в долларах с 23 апреля. Общий объем выпуска составит $400 млн. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Количество размещаемых ценных бумаг составляет 400 000, номинальная стоимость каждой $1000, указывает кредитная организация.
Ожидаемая дата окончания размещения – 14 мая.
Банк разместил субординированные бессрочные евробонды на $400 млн в ноябре 2021 г. Ставка купона по выпуску составила 5,9%, первый колл-опцион по евробондам предусмотрен через 5,5 лет с даты размещения.
В декабре Банк России заявил о готовности продлить до 1 июля 2024 г. крайний срок для обязательного замещения еврооблигаций. По состоянию на 15 декабря выпуски замещающих облигаций в ЦБ зарегистрировали 14 компаний. Но под обязательное замещение подпадает не менее 30 компаний. Крупнейший эмитент замещающих бондов – «Газпром». У него 17 выпусков объемом $9,1 млрд. «Лукойл» заместил четыре выпуска на $3,6 млрд.