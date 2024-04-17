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Альфа-банк 23 апреля начнет замещение бессрочных евробондов объемом $400 млн

Ведомости

Альфа-банк сообщил о начале размещения локальных облигаций серии ЗО-400 для замещения выпуска бессрочных субординированных евробондов в долларах с 23 апреля. Общий объем выпуска составит $400 млн. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Количество размещаемых ценных бумаг составляет 400 000, номинальная стоимость каждой $1000, указывает кредитная организация.

Ожидаемая дата окончания размещения – 14 мая.

Банк разместил субординированные бессрочные евробонды на $400 млн в ноябре 2021 г. Ставка купона по выпуску составила 5,9%, первый колл-опцион по евробондам предусмотрен через 5,5 лет с даты размещения.

В декабре Банк России заявил о готовности продлить до 1 июля 2024 г. крайний срок для обязательного замещения еврооблигаций. По состоянию на 15 декабря выпуски замещающих облигаций в ЦБ зарегистрировали 14 компаний. Но под обязательное замещение подпадает не менее 30 компаний. Крупнейший эмитент замещающих бондов – «Газпром». У него 17 выпусков объемом $9,1 млрд. «Лукойл» заместил четыре выпуска на $3,6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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