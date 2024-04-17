Альфа-банк 23 апреля начнет замещение бессрочных евробондов объемом $400 млн

В декабре Банк России заявил о готовности продлить до 1 июля 2024 г. крайний срок для обязательного замещения еврооблигаций. По состоянию на 15 декабря выпуски замещающих облигаций в ЦБ зарегистрировали 14 компаний. Но под обязательное замещение подпадает не менее 30 компаний. Крупнейший эмитент замещающих бондов – «Газпром». У него 17 выпусков объемом $9,1 млрд. «Лукойл» заместил четыре выпуска на $3,6 млрд.