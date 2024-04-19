MTS StartUp Hub инвестирует до $5 млн в разработчиков блокчейн-продуктов
Центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub объявил о запуске акселератора для стартапов, которые разрабатывают цифровые продукты на основе блокчейна. Венчурный фонд МТС планирует инвестировать в проекты выпускников программы до $5 млн, сообщили «Ведомостям» в компании.
Прием заявок от стартапов на участие в блокчейн-акселераторе продлится до 10 июня. Основными критериями для отбора кандидатов являются наличие MVP (минимально жизнеспособного продукта), подтвержденного рынка для развития своих технологий, а также сильной команды.
Участвовать могут молодые IT-компании, которые разрабатывают устройства доступа к распределенным реестрам, финтех-сервисы, разработчики в инфраструктуры для безопасного обмена данными и других блокчейн-продуктов с высоким инвестиционным потенциалом.В частности, MTS StartUp Hub рассмотрит заявки от разработчиков криптокарт, криптобанкоматов, точек доступа к реестрам и систем идентификации на блокчейне.
Также в акселераторе могут участвовать сервисы, которые создают решения для проведения транзакций с цифровыми активами, краудфандинговые и краудлендинговые платформы на базе блокчейна и блокчейн-платформы для благотворительных фондов, NFT-технологий, цифровых паспортов, распределенных реестров для регистрации прав собственности и процедуры патентования. Заявки принимаются и от производителей решений в области безопасного обмена персональными данными на базе блокчейна, протоколов для обмена и верификации информации между сетями и технологий для защиты безопасности цифрового периметра.
Акселератор продлится два месяца – с июля по август. Спикерами станут эксперты блокчейн-рынка, в том числе советник генерального директора платформы по выпуску цифровых финансовых активов «Атомайз» и главный операционный директор Neon Labs, который ранее работал в Microsoft. Вместе с экспертизой стартапы получат доступ к платформе «ЦФА хаб», приводится в сообщении МТС уточнение директора департамента стратегического развития и инвестиций компании Дмитрия Курина. В последний день – 1 сентября – участники смогут инвесторам представить питчи своих проектов.