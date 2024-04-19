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MTS StartUp Hub инвестирует до $5 млн в разработчиков блокчейн-продуктов

Ведомости

Центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub объявил о запуске акселератора для стартапов, которые разрабатывают цифровые продукты на основе блокчейна. Венчурный фонд МТС планирует инвестировать в проекты выпускников программы до $5 млн, сообщили «Ведомостям» в компании. 

Прием заявок от стартапов на участие в блокчейн-акселераторе продлится до 10 июня. Основными критериями для отбора кандидатов являются наличие MVP (минимально жизнеспособного продукта), подтвержденного рынка для развития своих технологий, а также сильной команды. 

Участвовать могут молодые IT-компании, которые разрабатывают устройства доступа к распределенным реестрам, финтех-сервисы, разработчики в инфраструктуры для безопасного обмена данными и других блокчейн-продуктов с высоким инвестиционным потенциалом.В частности, MTS StartUp Hub рассмотрит заявки от разработчиков криптокарт, криптобанкоматов, точек доступа к реестрам и систем идентификации на блокчейне. 

Также в акселераторе могут участвовать сервисы, которые создают решения для проведения транзакций с цифровыми активами, краудфандинговые и краудлендинговые платформы на базе блокчейна и блокчейн-платформы для благотворительных фондов, NFT-технологий, цифровых паспортов, распределенных реестров для регистрации прав собственности и процедуры патентования. Заявки принимаются и от производителей решений в области безопасного обмена персональными данными на базе блокчейна, протоколов для обмена и верификации информации между сетями и технологий для защиты безопасности цифрового периметра. 

Акселератор продлится два месяца – с июля по август. Спикерами станут эксперты блокчейн-рынка, в том числе советник генерального директора платформы по выпуску цифровых финансовых активов «Атомайз» и главный операционный директор Neon Labs, который ранее работал в Microsoft. Вместе с экспертизой стартапы получат доступ к платформе «ЦФА хаб», приводится в сообщении МТС уточнение директора департамента стратегического развития и инвестиций компании Дмитрия Курина. В последний день – 1 сентября –  участники смогут инвесторам представить питчи своих проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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