MTS StartUp Hub инвестирует до $5 млн в разработчиков блокчейн-продуктов

Также в акселераторе могут участвовать сервисы, которые создают решения для проведения транзакций с цифровыми активами, краудфандинговые и краудлендинговые платформы на базе блокчейна и блокчейн-платформы для благотворительных фондов, NFT-технологий, цифровых паспортов, распределенных реестров для регистрации прав собственности и процедуры патентования. Заявки принимаются и от производителей решений в области безопасного обмена персональными данными на базе блокчейна, протоколов для обмена и верификации информации между сетями и технологий для защиты безопасности цифрового периметра.