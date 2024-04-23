«Интер РАО» выкупит 3% своих акций в течение полугода

Котировки акций «Интер РАО» на Мосбирже отреагировали незначительным ростом на новость о выкупе группой бумаг компании у миноритария. Так, акции «Интер РАО» подорожали на 0,9% в 14:00 по мск до 4,32 руб. за бумагу. В настоящее время акции торгуются по цене 4,3 руб. за штуку.