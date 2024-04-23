«Интер РАО» выкупит 3% своих акций в течение полугода
В сообщении компании отмечено, что данная сделка позволит избежать чрезмерной волатильности акций в случае единовременной продажи пакета. Это связано с тем, что «Интер РАО» считает справедливой стоимостью своих ценных бумаг показатель «значительно выше текущих рыночных значений».
Котировки акций «Интер РАО» на Мосбирже отреагировали незначительным ростом на новость о выкупе группой бумаг компании у миноритария. Так, акции «Интер РАО» подорожали на 0,9% в 14:00 по мск до 4,32 руб. за бумагу. В настоящее время акции торгуются по цене 4,3 руб. за штуку.
«Интер РАО» – крупнейший российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия по генерации электрической и тепловой энергии, активы в сфере энерготрейдинга, розничной торговли электроэнергией, энергетического машиностроения. Основными акционерами являются группа «Интер РАО капитал» (28,88%), «Роснефтегаз» (26,36%) и «Россети ФСК ЕЭС» (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.