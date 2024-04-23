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«Интер РАО» выкупит 3% своих акций в течение полугода

Ведомости

Группа «Интер РАО» приняла решение о приобретении у миноритарного акционера в течение полугода 3,132 млрд штук собственных акций, что соответствует 3% от акционерного капитала, сообщила компания.

В сообщении компании отмечено, что данная сделка позволит избежать чрезмерной волатильности акций в случае единовременной продажи пакета. Это связано с тем, что «Интер РАО» считает справедливой стоимостью своих ценных бумаг показатель «значительно выше текущих рыночных значений».

Также сообщается, что целью приобретения акций не является увеличение контроля над ПАО «Интер РАО» со стороны Группы «Интер РАО».

Котировки акций «Интер РАО» на Мосбирже отреагировали незначительным ростом на новость о выкупе группой бумаг компании у миноритария. Так, акции «Интер РАО» подорожали на 0,9% в 14:00 по мск до 4,32 руб. за бумагу. В настоящее время акции торгуются по цене 4,3 руб. за штуку.

«Интер РАО» – крупнейший российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия по генерации электрической и тепловой энергии, активы в сфере энерготрейдинга, розничной торговли электроэнергией, энергетического машиностроения. Основными акционерами являются группа «Интер РАО капитал» (28,88%), «Роснефтегаз» (26,36%) и «Россети ФСК ЕЭС» (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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