Акции «Татнефти» подорожали на фоне рекомендации по дивидендам
Акции «Татнефти» подорожали на 2,57% до 729,7 руб. на фоне рекомендации совета директоров о выплате дивидендов за 2023 г.
По состоянию на 16:00 мск стоимость бумаг составила 723,2 руб. (+1,66%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3452,06 пункта (-0,78%).
Совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 25,17 руб. на акцию. Общая сумма выплат за 2023 г., таким образом, может составить 87,88 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71 руб. на акцию.
Совет директоров также рекомендовал установить 4 июля как дату, на которую определяются лица с правом получения дивидендов. Окончательное решение по дивидендам будет принято на общем собрании акционеров 14 июня. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 27 июня.