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Акции «Татнефти» подорожали на фоне рекомендации по дивидендам

Ведомости

Акции «Татнефти» подорожали на 2,57% до 729,7 руб. на фоне рекомендации совета директоров о выплате дивидендов за 2023 г.

По состоянию на 16:00 мск стоимость бумаг составила 723,2 руб. (+1,66%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3452,06 пункта (-0,78%).

Совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 25,17 руб. на акцию. Общая сумма выплат за 2023 г., таким образом, может составить 87,88 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71 руб. на акцию.

Совет директоров также рекомендовал установить 4 июля как дату, на которую определяются лица с правом получения дивидендов. Окончательное решение по дивидендам будет принято на общем собрании акционеров 14 июня. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 27 июня.

Ранее «Татнефть» сообщала, что ее чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 г. увеличилась на 6% в годовом выражении до 147,67 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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