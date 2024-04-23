Акции «Татнефти» подорожали на фоне рекомендации по дивидендам

Совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 25,17 руб. на акцию. Общая сумма выплат за 2023 г., таким образом, может составить 87,88 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71 руб. на акцию.