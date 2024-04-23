Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды в размере 35 рублей на акцию
Если данное решение будет принято на ГОСА, то по итогам прошлого года МТС сможет выплатить акционерам до 68,6 млрд руб.
Кроме того, совет директоров утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 гг., в соответствии с которой целевой дивидендный доход составит не менее 35 руб. на акцию «МТС» в течение каждого календарного года. Новая дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения частоты дивидендных выплат по решению совдира.