Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды в размере 35 рублей на акцию

Кроме того, совет директоров утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 гг., в соответствии с которой целевой дивидендный доход составит не менее 35 руб. на акцию «МТС» в течение каждого календарного года. Новая дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения частоты дивидендных выплат по решению совдира.