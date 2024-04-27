Совет директоров «Европлана» рекомендовал дивиденды 25 рублей на акцию

Набсовет также предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июня. Не позднее 10 рабочих дней с этой даты предлагается установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, и не позднее 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.