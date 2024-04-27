Совет директоров «Европлана» рекомендовал дивиденды 25 рублей на акцию
Совет директоров «Европлана» рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить часть чистой прибыли за 2023 г. в размере 3 млрд руб. на выплату дивидендов, что составляет 25 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Остальную часть чистой прибыли, полученную по результатам 2023 г., набсовет рекомендовал не распределять.
Набсовет также предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июня. Не позднее 10 рабочих дней с этой даты предлагается установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, и не позднее 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Чистая прибыль «Европлана» за 2023 г. выросла на 24,4% г/г и составила рекордные 14,8 млрд руб., сообщала компания в финансовых результатах по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
«Европлан» в марте провел первичное публичное предложение IPO, цена размещения составила 875 руб. за акцию. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составила 105 млрд руб. Предложение состояло из 15 млн акций, принадлежащих единственному акционеру, «Эсэфай», что соответствует 13,1 млрд руб. по цене IPO, включая 1,5 млрд руб. для проведения возможной стабилизации.