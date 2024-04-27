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Совет директоров «Европлана» рекомендовал дивиденды 25 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров «Европлана» рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить часть чистой прибыли за 2023 г. в размере 3 млрд руб. на выплату дивидендов, что составляет 25 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Остальную часть чистой прибыли, полученную по результатам 2023 г., набсовет рекомендовал не распределять.

Набсовет также предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июня. Не позднее 10 рабочих дней с этой даты предлагается установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, и не позднее 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Чистая прибыль «Европлана» за 2023 г. выросла на 24,4% г/г и составила рекордные 14,8 млрд руб., сообщала компания в финансовых результатах по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

«Европлан» в марте провел первичное публичное предложение IPO, цена размещения составила 875 руб. за акцию. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составила 105 млрд руб. Предложение состояло из 15 млн акций, принадлежащих единственному акционеру, «Эсэфай», что соответствует 13,1 млрд руб. по цене IPO, включая 1,5 млрд руб. для проведения возможной стабилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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