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Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды в размере 2,75 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) рекомендовал годовому общему собранию акционеров по результатам отчетного 2023 г. выплатить дивиденды в размере 2,752 руб. на акцию.

Акции компании в ходе торгов 27 апреля подешевели на 3,49% до 54,78 руб. К 13:40 мск бумаги стоили 54,975 руб. (-3,15%), индекс Мосбиржи составлял – 3 454,95 пункта (+0,15%).

Набсовет также предложил установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июня.

Годовое собрание акционеров запланировано на 30 мая, закрытие реестра на участие в собрании – 7 мая.

Компания не выплачивала дивиденды за 2022 г. Согласно дивидендной политике, ММК направляет на дивиденды весь свободный денежный поток (FCF) при коэффициенте чистый долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от FCF.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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