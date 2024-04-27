Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды в размере 2,75 рублей на акцию

Компания не выплачивала дивиденды за 2022 г. Согласно дивидендной политике, ММК направляет на дивиденды весь свободный денежный поток (FCF) при коэффициенте чистый долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от FCF.