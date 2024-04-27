Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды в размере 2,75 рублей на акцию
Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) рекомендовал годовому общему собранию акционеров по результатам отчетного 2023 г. выплатить дивиденды в размере 2,752 руб. на акцию.
Акции компании в ходе торгов 27 апреля подешевели на 3,49% до 54,78 руб. К 13:40 мск бумаги стоили 54,975 руб. (-3,15%), индекс Мосбиржи составлял – 3 454,95 пункта (+0,15%).
Набсовет также предложил установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июня.
Годовое собрание акционеров запланировано на 30 мая, закрытие реестра на участие в собрании – 7 мая.
Компания не выплачивала дивиденды за 2022 г. Согласно дивидендной политике, ММК направляет на дивиденды весь свободный денежный поток (FCF) при коэффициенте чистый долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от FCF.