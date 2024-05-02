Акции «Абрау Дюрсо» дешевеют на фоне выхода отчета по МСФО
Акции «Абрау дюрсо» подешевели на 1,96% до 290,4 руб. на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
По состоянию на 13:13 мск их стоимость составила 291,2 руб. (-1,69%), индекс Мосбиржи находился на отметке – 3 463,96 пункта ( -0,17%).
Компания в 2023 г. сократила чистую прибыль по МСФО на 27,7% до 1,28 млрд руб. Выручка производителя вина выросла на 1,8% г/г до 14,05 млрд руб. При этом показатель EBITDA снизился на 19% до 2,857 млрд руб. против 3,546 млрд руб. в 2022 г.
Как поясняет компания в пресс-релизе, динамика значений EBITDA и чистой прибыли связана с общеэкономическими факторами, которые обусловили рост себестоимости производимой продукции. Это повлияло на финансовые показатели, в частности увеличение цен на комплектующие и импортное оборудование, зависящих от курсовой разницы, рост затрат на логистические расходы, увеличение фонда оплаты труда и другие параметры.
Общий объем инвестиций в развитие виноградников по итогам 2023 г. составил 629 млн руб., было высажено еще 195 га. Группа продолжила развитие и расширение площади собственных виноградников на территории Абрау-Дюрсо, Таманском полуострове (Винодельня «Юбилейная») и в Ростовской области («Винодельня Ведерниковъ»).
Компания также информирует, что в 2023 г. продолжила развитие собственной франчайзинговой и партнерской сети — Ателье вина «Абрау-дюрсо», новые торговые точки открылись в Красноярске, Воронеже и Ростове-на-Дону. Сеть фирменных бутиков Ателье вина насчитывает уже 18 магазинов в 11 крупнейших городах России.