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Акции «Абрау Дюрсо» дешевеют на фоне выхода отчета по МСФО

Ведомости

Акции «Абрау дюрсо» подешевели на 1,96% до 290,4 руб. на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

По состоянию на 13:13 мск их стоимость составила 291,2 руб. (-1,69%), индекс Мосбиржи находился на отметке – 3 463,96 пункта ( -0,17%).

Компания в 2023 г. сократила чистую прибыль по МСФО на 27,7% до 1,28 млрд руб. Выручка производителя вина выросла на 1,8% г/г до 14,05 млрд руб. При этом показатель EBITDA снизился на 19% до 2,857 млрд руб. против 3,546 млрд руб. в 2022 г.

Как поясняет компания в пресс-релизе, динамика значений EBITDA и чистой прибыли связана с общеэкономическими факторами, которые обусловили рост себестоимости производимой продукции. Это повлияло на финансовые показатели, в частности увеличение цен на комплектующие и импортное оборудование, зависящих от курсовой разницы, рост затрат на логистические расходы, увеличение фонда оплаты труда и другие параметры.

Общий объем инвестиций в развитие виноградников по итогам 2023 г. составил 629 млн руб., было высажено еще 195 га. Группа продолжила развитие и расширение площади собственных виноградников на территории Абрау-Дюрсо, Таманском полуострове (Винодельня «Юбилейная») и в Ростовской области («Винодельня Ведерниковъ»).

Компания также информирует, что в 2023 г. продолжила развитие собственной франчайзинговой и партнерской сети — Ателье вина «Абрау-дюрсо», новые торговые точки открылись в Красноярске, Воронеже и Ростове-на-Дону. Сеть фирменных бутиков Ателье вина насчитывает уже 18 магазинов в 11 крупнейших городах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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