Акции «Абрау Дюрсо» дешевеют на фоне выхода отчета по МСФО

Компания в 2023 г. сократила чистую прибыль по МСФО на 27,7% до 1,28 млрд руб. Выручка производителя вина выросла на 1,8% г/г до 14,05 млрд руб. При этом показатель EBITDA снизился на 19% до 2,857 млрд руб. против 3,546 млрд руб. в 2022 г.