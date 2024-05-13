«Мемные» акции GameStop взлетели на 81,5% после возвращения Roaring Kitty
Котировки сети магазинов видеоигр GameStop в ходе торгов поднялись на 81,5% до дневного максимума в $31,7 за акцию. Бумаги подорожали после публикации первого за последние три года поста стримера Кита Гилла (Roaring Kitty), сообщил Market Watch.
К 18:08 мск стоимость акций GameStop скорректировалась до $29,8. С закрытия предыдущей сессии торгов она увеличилась на 70,3%. Индекс Нью-йоркской фондовой биржи NYSE Composite с закрытия вырос на 0,12% до 18184,5 пункта. С начала года котировки компании прибавили 69,8%, бенчмарк – 23,9%.
Кит Гилл опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) пост, который показывает, что он внимательно следит за развитием событий. Публикация за несколько часов набрала более 8 млн просмотров.
В 2021 г. после серии видеороликов стримера инвесторы стали активно скупать акции GameStop. За две недели в январе 2021 г. котировки компании выросли в 24 раза до $483. В соцсетях и СМИ бумаги прозвали мемными.
Резкий рост котировок GameStop может указывать на то, что составляющие большую часть спроса на американском фондовом рынке розничные инвесторы делают ставку против тех, кто шортит акции ритейлера, отметил в комментарии Market Watch руководитель отдела данных Vanda Research Джакомо Пьерантони. На текущий момент доля шортов в акциях эмитента составляет 21%, уточнило издание со ссылкой на S&P Capital IQ. После резкого роста в 2021 г. короткие позиции составляли 140% от всех акций компании.
После этого в отношении Кита Гилла подали иск, в котором стримера обвинили в манипулировании рынком и намеренном «разгоне» котировок GameStop. В документе утверждалось, что Гилл выдавал себя за непрофессионального инвестора и своими действиями хотел получить большую прибыль. Блогер отверг обвинения.