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«Мемные» акции GameStop взлетели на 81,5% после возвращения Roaring Kitty

Ведомости

Котировки сети магазинов видеоигр GameStop в ходе торгов поднялись на 81,5% до дневного максимума в $31,7 за акцию. Бумаги подорожали после публикации первого за последние три года поста стримера Кита Гилла (Roaring Kitty), сообщил Market Watch.

К 18:08 мск стоимость акций GameStop скорректировалась до $29,8. С закрытия предыдущей сессии торгов она увеличилась на 70,3%. Индекс Нью-йоркской фондовой биржи NYSE Composite с закрытия вырос на 0,12% до 18184,5 пункта. С начала года котировки компании прибавили 69,8%, бенчмарк – 23,9%.

Кит Гилл опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) пост, который показывает, что он внимательно следит за развитием событий. Публикация за несколько часов набрала более 8 млн просмотров.

В 2021 г. после серии видеороликов стримера инвесторы стали активно скупать акции GameStop. За две недели в январе 2021 г. котировки компании выросли в 24 раза до $483. В соцсетях и СМИ бумаги прозвали мемными. 

Резкий рост котировок GameStop может указывать на то, что составляющие большую часть спроса на американском фондовом рынке розничные инвесторы делают ставку против тех, кто шортит акции ритейлера, отметил в комментарии Market Watch руководитель отдела данных Vanda Research Джакомо Пьерантони. На текущий момент доля шортов в акциях эмитента составляет 21%, уточнило издание со ссылкой на S&P Capital IQ. После резкого роста в 2021 г. короткие позиции составляли 140% от всех акций компании.

После этого в отношении Кита Гилла подали иск, в котором стримера обвинили в манипулировании рынком и намеренном «разгоне» котировок GameStop. В документе утверждалось, что Гилл выдавал себя за непрофессионального инвестора и своими действиями хотел получить большую прибыль. Блогер отверг обвинения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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