«Мемные» акции GameStop взлетели на 81,5% после возвращения Roaring Kitty

Резкий рост котировок GameStop может указывать на то, что составляющие большую часть спроса на американском фондовом рынке розничные инвесторы делают ставку против тех, кто шортит акции ритейлера, отметил в комментарии Market Watch руководитель отдела данных Vanda Research Джакомо Пьерантони. На текущий момент доля шортов в акциях эмитента составляет 21%, уточнило издание со ссылкой на S&P Capital IQ. После резкого роста в 2021 г. короткие позиции составляли 140% от всех акций компании.