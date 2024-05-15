Розничные инвесторы второй месяц подряд стали нетто-продавцами акций
Розничные инвесторы второй месяц подряд с ноября 2022 г. стали нетто-продавцами акций, однако объем их нетто-продаж сократился и составил 2,8 млрд руб. Об этом говорится в обзоре финансовых рисков Банка России.
Крупнейшими нетто-покупателями акций в апреле стали системно значимые кредитные организации (СЗКО) и прочие банки, купившие ценных бумаг на 17,7 млрд и 8,9 млрд руб. Также покупки совершали некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления – они приобрели акций на 14,9 млрд руб. Основными нетто-продавцами акций стали НФО (продали на 25,4 млрд руб.) за счет собственных средств и нерезиденты (продали на 9 млрд руб.)
Среднедневной объем торгов на рынке акций в апреле составил 119,5 млрд руб., что на 2,2% выше по сравнению с аналогичным показателем в марте (116,9 млрд руб.). Доля физических лиц в общем объеме сделок на рынке акций выросла на 3,7 п.п. и составила в среднем 76,1% против 72,4% в марте.
Индекс Мосбиржи 22 апреля обновил максимум последних двух лет, достигнув 3479,2 пункта. За месяц он прибавил 4,1%. Положительную динамику продемонстрировали и другие индексы: наибольший прирост показали индексы информационных технологий и электроэнергетики (8,2 и 5,9% соответственно).
Регулятор в обзоре также отмечает, что в апреле наблюдалось замедление темпа роста доходностей на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), в среднем по кривой за месяц они выросли на 49 б.п. Основную поддержку рынку ОФЗ на вторичных биржевых торгах оказали НФО за счет собственных средств и физлица. При этом крупнейшими продавцами на вторичных биржевых торгах были СЗКО, однако с учетом операций на аукционах они увеличили вложения в ОФЗ на 93,4 млрд руб. По данным регулятора, Минфин России размещал только ОФЗ-ПД, выполнив за месяц 32% от квартального плана размещений.