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Розничные инвесторы второй месяц подряд стали нетто-продавцами акций

Ведомости

Розничные инвесторы второй месяц подряд с ноября 2022 г. стали нетто-продавцами акций, однако объем их нетто-продаж сократился и составил 2,8 млрд руб. Об этом говорится в обзоре финансовых рисков Банка России.

Крупнейшими нетто-покупателями акций в апреле стали системно значимые кредитные организации (СЗКО) и прочие банки, купившие ценных бумаг на 17,7 млрд и 8,9 млрд руб. Также покупки совершали некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления – они приобрели акций на 14,9 млрд руб. Основными нетто-продавцами акций стали НФО (продали на 25,4 млрд руб.) за счет собственных средств и нерезиденты (продали на 9 млрд руб.)

Среднедневной объем торгов на рынке акций в апреле составил 119,5 млрд руб., что на 2,2% выше по сравнению с аналогичным показателем в марте (116,9 млрд руб.). Доля физических лиц в общем объеме сделок на рынке акций выросла на 3,7 п.п. и составила в среднем 76,1% против 72,4% в марте.

Индекс Мосбиржи 22 апреля обновил максимум последних двух лет, достигнув 3479,2 пункта. За месяц он прибавил 4,1%. Положительную динамику продемонстрировали и другие индексы: наибольший прирост показали индексы информационных технологий и электроэнергетики (8,2 и 5,9% соответственно).

Регулятор в обзоре также отмечает, что в апреле наблюдалось замедление темпа роста доходностей на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), в среднем по кривой за месяц они выросли на 49 б.п. Основную поддержку рынку ОФЗ на вторичных биржевых торгах оказали НФО за счет собственных средств и физлица. При этом крупнейшими продавцами на вторичных биржевых торгах были СЗКО, однако с учетом операций на аукционах они увеличили вложения в ОФЗ на 93,4 млрд руб. По данным регулятора, Минфин России размещал только ОФЗ-ПД, выполнив за месяц 32% от квартального плана размещений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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