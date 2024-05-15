Розничные инвесторы второй месяц подряд стали нетто-продавцами акций

Регулятор в обзоре также отмечает, что в апреле наблюдалось замедление темпа роста доходностей на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), в среднем по кривой за месяц они выросли на 49 б.п. Основную поддержку рынку ОФЗ на вторичных биржевых торгах оказали НФО за счет собственных средств и физлица. При этом крупнейшими продавцами на вторичных биржевых торгах были СЗКО, однако с учетом операций на аукционах они увеличили вложения в ОФЗ на 93,4 млрд руб. По данным регулятора, Минфин России размещал только ОФЗ-ПД, выполнив за месяц 32% от квартального плана размещений.