Совет директоров «Апри» одобрил допэмиссию акций в преддверии IPO
Совет директоров челябинского девелопера «Апри» одобрил дополнительную эмиссию акций для увеличения уставного капитала в преддверии первичного публичного предложения (IPO). Об этом говорится в сообщении компании.
Объем допэмиссии составит около 115,23 млн акций номиналом 1 руб. каждая по открытой подписке, уточнила компания. Совет директоров такде утвердил проспект ценных бумаг «Апри» в отношении допвыпуска.
По данным компании, цену размещения акций допвыпуска «Апри» установит после окончания срока действия преимущественного права, она будет определяться исходя из рыночной стоимости. Уставный капитал может увеличиться на 11% в случае размещения всего допвыпуска.
Уставный капитал «Апри» на конец 2023 г. составил 1,24 млрд руб., следует из отчета по МСФО. Он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. каждая. Группа компаний «Апри» занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске с 2014 г. За время работы компании в эксплуатацию введены более 500 000 кв. м недвижимости.
В апреле заместитель гендиректора по коммуникациям АО «Апри» Олег Гришанков говорил журналистам, что «Апри» рассматривает возможность выхода на IPO летом 2024 г.