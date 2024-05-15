Акции «Русала» подорожали на фоне роста биржевых цен на алюминий
По состоянию на 18:45 мск рост замедлился до 3,79%, котировки закрылись на уровне 44,415 руб.
По их словам, финансовые показатели компании очень чувствительны к изменениям цен на базовый металл, и разворот цен на алюминий может спровоцировать распродажу в бумагах. Эксперты отмечают, что ранее прогнозируемый ими таргет 38 руб. уже преодолен. Они также обращают внимание на спекулятивную составляющую в текущем подъеме акций.
Цены на алюминий а Лондонской бирже (LME) в ходе торгов 15 мая выросли на 0,35%, достигнув отметки $2551 к 19:00 мск.