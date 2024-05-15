Акции «Русала» подорожали на фоне роста биржевых цен на алюминий

По их словам, финансовые показатели компании очень чувствительны к изменениям цен на базовый металл, и разворот цен на алюминий может спровоцировать распродажу в бумагах. Эксперты отмечают, что ранее прогнозируемый ими таргет 38 руб. уже преодолен. Они также обращают внимание на спекулятивную составляющую в текущем подъеме акций.