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Акции «Русала» подорожали на фоне роста биржевых цен на алюминий

Ведомости

Акции компании «Русал» в ходе торгов на Мосбирже 15 мая подорожали на 5,57% до 45,18 руб. Котировки растут на фоне увеличения цен на алюминий.

По состоянию на 18:45 мск рост замедлился до 3,79%, котировки закрылись на уровне 44,415 руб.

Ранее аналитики «БКС мир инвестиций» отмечали, что акции «Русала» прибавляют более 4%, реагируя на рост алюминия. Бумаги достигли максимумов сентября 2022 г.

По их словам, финансовые показатели компании очень чувствительны к изменениям цен на базовый металл, и разворот цен на алюминий может спровоцировать распродажу в бумагах. Эксперты отмечают, что ранее прогнозируемый ими таргет 38 руб. уже преодолен. Они также обращают внимание на спекулятивную составляющую в текущем подъеме акций.

Цены на алюминий а Лондонской бирже (LME) в ходе торгов 15 мая выросли на 0,35%, достигнув отметки $2551 к 19:00 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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