Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели Раиси

Утром 20 мая спасатели нашли место падения вертолета президента Ирана. Вице-президент исламской республики Мохсена Мансури подтвердил гибель Раиси и остальных членов делегации. Помимо президента Ирана, на борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. По данным Tasnim, всего на борту находились не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.