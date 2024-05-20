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Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели Раиси

Ведомости

Тегеранская фондовая биржа временно прекратила работу после сообщений о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил член совета директоров биржи Реза Эйвазла.

«Фондовая биржа будет закрыта сегодня и в ближайшие несколько дней, пока мы получим уведомление», – сказал он (цитата по ISNA).

Утром 20 мая спасатели нашли место падения вертолета президента Ирана. Вице-президент исламской республики Мохсена Мансури подтвердил гибель Раиси и остальных членов делегации. Помимо президента Ирана, на борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. По данным Tasnim, всего на борту находились не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.

Спасательная операция продолжалась более 12 часов. Поиски затруднялись из-за погоды: вечером 19 мая в горной местности был туман и дождь, ночью в районе аварии пошел сильный снег. 

Авария произошла 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Причиной стали сложные погодные условия. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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