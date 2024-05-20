Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели Раиси
Тегеранская фондовая биржа временно прекратила работу после сообщений о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил член совета директоров биржи Реза Эйвазла.
«Фондовая биржа будет закрыта сегодня и в ближайшие несколько дней, пока мы получим уведомление», – сказал он (цитата по ISNA).
Утром 20 мая спасатели нашли место падения вертолета президента Ирана. Вице-президент исламской республики Мохсена Мансури подтвердил гибель Раиси и остальных членов делегации. Помимо президента Ирана, на борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. По данным Tasnim, всего на борту находились не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.
Спасательная операция продолжалась более 12 часов. Поиски затруднялись из-за погоды: вечером 19 мая в горной местности был туман и дождь, ночью в районе аварии пошел сильный снег.
Авария произошла 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Причиной стали сложные погодные условия. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.