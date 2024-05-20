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Мосбиржа запустила торги БПИФ на акции российских технологических компаний

Ведомости

Московская биржа сообщила, что запустила торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Тинькофф российские технологии» под управлением УК «Тинькофф капитал» с торговым кодом – TITR. Стоимость пая на момент старта торгов составила 10 руб., минимальный объем покупки – один пай.

Фонд инвестирует в ценные бумаги российских IT-компаний. В частности, МТС, VK, Ozon, «Группа Астра», Positive Technologies, «Диасофт». Планируется, что список компаний будет расширен, в том числе за счет того, что фонд напрямую будет участвовать в первичных размещениях компаний технологического сектора.

БПИФ повторяет динамику индекса Tinkoff Russian Technology Total Return Index, который рассчитывается «Тинькофф банком». Индекс отражает динамику акций российских компаний несырьевого сектора, в бизнес которых глубоко интегрированы передовые технологии.

Расширение продуктовой линейки биржевых фондов играет большую роль в развитии всей финансовой отрасли, отметил управляющий директор фондового рынка Московской биржи Борис Блохин. По его словам, управляющие компании ориентируются на потребности клиентов и разрабатывают инвестиционные стратегии, а также удобные продукты на их основе. Инвестиции в новый фонд является возможностью участвовать в росте технологического сектора, который демонстрирует позитивную динамику.

Индекс Мосбиржи информационных технологий вырос более чем на 53,5% с начала года. По состоянию на закрытие 17 мая он составил 4214,93 пункта (+1,17%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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