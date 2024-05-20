Мосбиржа запустила торги БПИФ на акции российских технологических компаний

Расширение продуктовой линейки биржевых фондов играет большую роль в развитии всей финансовой отрасли, отметил управляющий директор фондового рынка Московской биржи Борис Блохин. По его словам, управляющие компании ориентируются на потребности клиентов и разрабатывают инвестиционные стратегии, а также удобные продукты на их основе. Инвестиции в новый фонд является возможностью участвовать в росте технологического сектора, который демонстрирует позитивную динамику.