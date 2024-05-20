Мосбиржа запустила торги БПИФ на акции российских технологических компаний
Московская биржа сообщила, что запустила торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Тинькофф российские технологии» под управлением УК «Тинькофф капитал» с торговым кодом – TITR. Стоимость пая на момент старта торгов составила 10 руб., минимальный объем покупки – один пай.
Фонд инвестирует в ценные бумаги российских IT-компаний. В частности, МТС, VK, Ozon, «Группа Астра», Positive Technologies, «Диасофт». Планируется, что список компаний будет расширен, в том числе за счет того, что фонд напрямую будет участвовать в первичных размещениях компаний технологического сектора.
БПИФ повторяет динамику индекса Tinkoff Russian Technology Total Return Index, который рассчитывается «Тинькофф банком». Индекс отражает динамику акций российских компаний несырьевого сектора, в бизнес которых глубоко интегрированы передовые технологии.
Расширение продуктовой линейки биржевых фондов играет большую роль в развитии всей финансовой отрасли, отметил управляющий директор фондового рынка Московской биржи Борис Блохин. По его словам, управляющие компании ориентируются на потребности клиентов и разрабатывают инвестиционные стратегии, а также удобные продукты на их основе. Инвестиции в новый фонд является возможностью участвовать в росте технологического сектора, который демонстрирует позитивную динамику.
Индекс Мосбиржи информационных технологий вырос более чем на 53,5% с начала года. По состоянию на закрытие 17 мая он составил 4214,93 пункта (+1,17%).