Бельгийское казначейство отказало ВТБ в лицензии на разблокировку активов

Акции ВТБ в 11:56 мск торговались по 0,02259 руб. – на 0,83% дороже, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,5% до 3445,46 пункта, финансовый индекс сократился на 0,06% до 11 047,71 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,26 и 10,89% соответственно, котировки банка уменьшились на 0,81%.