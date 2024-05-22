Бельгийское казначейство отказало ВТБ в лицензии на разблокировку активов
Казначейство Бельгии отказало ВТБ в выдаче лицензии на разблокировку клиентских активов. Об этом сообщили «Ведомостям» в банке.
Акции ВТБ в 11:56 мск торговались по 0,02259 руб. – на 0,83% дороже, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,5% до 3445,46 пункта, финансовый индекс сократился на 0,06% до 11 047,71 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,26 и 10,89% соответственно, котировки банка уменьшились на 0,81%.
ВТБ подавал в бельгийское казначейство запрос на оформление лицензии в январе 2023 г., уточнили в банке. Разрешение было необходимо для снятия ограничений в отношении иностранных ценных бумаг инвесторов, которые находятся на брокерском обслуживании ВТБ, а также накопленных по ним доходам.
Работа по разблокировке клиентских активов продолжится, подчеркнули в ВТБ. Сейчас банк рассматривает возможность обжаловать решение регулятора в Государственном совете Бельгии.
Днем ранее бельгийское казначейство отказало в разморозке и переводе из Национального расчетного депозитария (НРД) акций фондов ETF, которые попали под блокировку из-за санкций. Компания заявила, что не согласна с решением регулятора и продолжит отстаивать интересы инвесторов.