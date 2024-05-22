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Бельгийское казначейство отказало ВТБ в лицензии на разблокировку активов

Ведомости

Казначейство Бельгии отказало ВТБ в выдаче лицензии на разблокировку клиентских активов. Об этом сообщили «Ведомостям» в банке. 

Акции ВТБ в 11:56 мск торговались по 0,02259 руб. – на 0,83% дороже, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,5% до 3445,46 пункта, финансовый индекс сократился на 0,06% до 11 047,71 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,26 и 10,89% соответственно, котировки банка уменьшились на 0,81%.

ВТБ подавал в бельгийское казначейство запрос на оформление лицензии в январе 2023 г., уточнили в банке. Разрешение было необходимо для снятия ограничений в отношении иностранных ценных бумаг инвесторов, которые находятся на брокерском обслуживании ВТБ, а также накопленных по ним доходам. 

Работа по разблокировке клиентских активов продолжится, подчеркнули в ВТБ. Сейчас банк рассматривает возможность обжаловать решение регулятора в Государственном совете Бельгии. 

Днем ранее бельгийское казначейство отказало в разморозке и переводе из Национального расчетного депозитария (НРД) акций фондов ETF, которые попали под блокировку из-за санкций. Компания заявила, что не согласна с решением регулятора и продолжит отстаивать интересы инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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