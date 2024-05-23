Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на сою
Московская биржа может запустить во втором полугодии 2024 г. торги расчетными фьючерсными контрактами на сою. Об этом рассказал журналистам начальник управления продвижения продуктов и развития ликвидности рынка деривативов биржи Евгений Бурцев.
Он уточнил, что площадка запустит фьючерсный контракт на сою ближе к осени. По его словам, базисным активом является индекс, основанный на аукционах на Национальной товарной бирже (НТБ). При этом гарантийное обеспечение будет минимальным, на уровне 10%. Размер контракта будет доступен частному инвестору для диверсифицикации портфеля, отметил Бурцев.
Мосбиржа также прорабатывает запуск фьючерсов на подсолнечник и подсолнечное масло, добавил он.
В настоящее время на площадке торгуются фьючерсы на пшеницу и сахар.