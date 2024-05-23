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Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на сою

Ведомости

Московская биржа может запустить во втором полугодии 2024 г. торги расчетными фьючерсными контрактами на сою. Об этом рассказал журналистам начальник управления продвижения продуктов и развития ликвидности рынка деривативов биржи Евгений Бурцев.

Он уточнил, что площадка запустит фьючерсный контракт на сою ближе к осени. По его словам, базисным активом является индекс, основанный на аукционах на Национальной товарной бирже (НТБ). При этом гарантийное обеспечение будет минимальным, на уровне 10%. Размер контракта будет доступен частному инвестору для диверсифицикации портфеля, отметил Бурцев.

Мосбиржа также прорабатывает запуск фьючерсов на подсолнечник и подсолнечное масло, добавил он.

В настоящее время на площадке торгуются фьючерсы на пшеницу и сахар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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