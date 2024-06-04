ВТБ создал сервис для голосования на собраниях акционеров разных эмитентов
Брокер «ВТБ мои инвестиции» запускает первый единый сервис для голосования на собраниях акционеров более 7500 эмитентов, в том числе крупнейших компаний из разных секторов экономики. Об этом сообщили «Ведомостям» в ВТБ.
Сервис позволяет миноритарным инвесторам выполнять все необходимые корпоративные действия по компаниям, которые зарегистрированы в «ВТБ регистраторе», уточняет брокер. Госоловать на собраниях акционеров можно в приложении «ВТБ мои инвестиции» или его веб-версии. Вся актуальная информация о предстоящих голосованиях будет отображаться в специальном разделе.
После запуска сервиса доля частных инвесторов среди участников голосований может увеличиться, прогнозирует член правления и руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук. Также компании смогут лучше понимать настроения миноритариев, добавил он. По мнению генерального директора «ВТБ регистратора» Константина Петрова, это позволит повысить объективность решений, принимаемых на собраниях акционеров.
Ранее Московская биржа сообщила, что количество физлиц с брокерскими счетами в апреле превысило 31,5 млн человек. Число открытых ими счетов достигло 55,9 млн. Всего в апреле сделки с финансовыми инструментами на Мосбирже заключили 4 млн частных инвесторов.