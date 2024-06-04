ВТБ создал сервис для голосования на собраниях акционеров разных эмитентов

Сервис позволяет миноритарным инвесторам выполнять все необходимые корпоративные действия по компаниям, которые зарегистрированы в «ВТБ регистраторе», уточняет брокер. Госоловать на собраниях акционеров можно в приложении «ВТБ мои инвестиции» или его веб-версии. Вся актуальная информация о предстоящих голосованиях будет отображаться в специальном разделе.