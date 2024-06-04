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ВТБ создал сервис для голосования на собраниях акционеров разных эмитентов

Ведомости

Брокер «ВТБ мои инвестиции» запускает первый единый сервис для голосования на собраниях акционеров более 7500 эмитентов, в том числе крупнейших компаний из разных секторов экономики. Об этом сообщили «Ведомостям» в ВТБ. 

Сервис позволяет миноритарным инвесторам выполнять все необходимые корпоративные действия по компаниям, которые зарегистрированы в «ВТБ регистраторе», уточняет брокер. Госоловать на собраниях акционеров можно в приложении «ВТБ мои инвестиции» или его веб-версии. Вся актуальная информация о предстоящих голосованиях будет отображаться в специальном разделе. 

После запуска сервиса доля частных инвесторов среди участников голосований может увеличиться, прогнозирует член правления и руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук. Также компании смогут лучше понимать настроения миноритариев, добавил он. По мнению генерального директора «ВТБ регистратора» Константина Петрова, это позволит повысить объективность решений, принимаемых на собраниях акционеров. 

Ранее Московская биржа сообщила, что количество физлиц с брокерскими счетами в апреле превысило 31,5 млн человек. Число открытых ими счетов достигло 55,9 млн. Всего в апреле сделки с финансовыми инструментами на Мосбирже заключили 4 млн частных инвесторов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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