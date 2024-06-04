Акции «Северстали» выросли на 4% после раскрытия пятилетней стратегии развития

В документе также уточняется, в 2025 г. капитальные затраты (CAPEX) могут увеличиться до 170 млрд руб. Ранее компания сообщала о планах по повышению CAPEX в 2024 г. по отношению к 2023 г. на 63% до 119 млрд руб. Соответственно, рост показателя в 2025 г. г/г может составить 42,9%.