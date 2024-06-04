Акции «Северстали» выросли на 4% после раскрытия пятилетней стратегии развития
Котировки «Северстали» выросли на 4% в ходе торгов после раскрытия стратегии развития компании до 2028 г. Стоимость акций росла до дневного максимума в 1866,6 руб.
К 14:12 мск цена скорректировалась до 1823 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она увеличилась на 1,5%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 1,2% и составил 3178,1 пункта, индекс металлов и добычи вырос на 1% до 8143,4 п. С начала года бенчмарки увеличились на 2,6 и 4,8% соответственно, котировки «Северстали» – на 30,2%.
Компания планирует повысить EBITDA к 2028 г. на 150 млрд руб. по отношению к показателю по итогам 2023 г. Об этом сообщается в стратегии развития компании на ближайшие пять лет. В 2023 г. EBITDA «Северстали» составила 262,2 млрд руб., соответственно компания ожидает на пятилетнем горизонте роста на 57,2%.
Соотношение чистого долга и EBITDA «Северстали» к 2028 г. должно сохраниться на уровне менее 1х, ожидает компания. По итогам 2023 г. показатель составил 0,8х.
В документе также уточняется, в 2025 г. капитальные затраты (CAPEX) могут увеличиться до 170 млрд руб. Ранее компания сообщала о планах по повышению CAPEX в 2024 г. по отношению к 2023 г. на 63% до 119 млрд руб. Соответственно, рост показателя в 2025 г. г/г может составить 42,9%.