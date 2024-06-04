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Акции «Северстали» выросли на 4% после раскрытия пятилетней стратегии развития

Ведомости

Котировки «Северстали» выросли на 4% в ходе торгов после раскрытия стратегии развития компании до 2028 г. Стоимость акций росла до дневного максимума в 1866,6 руб.

К 14:12 мск цена скорректировалась до 1823 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она увеличилась на 1,5%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 1,2% и составил 3178,1 пункта, индекс металлов и добычи вырос на 1% до 8143,4 п. С начала года бенчмарки увеличились на 2,6 и 4,8% соответственно, котировки «Северстали» – на 30,2%.

Компания планирует повысить EBITDA к 2028 г. на 150 млрд руб. по отношению к показателю по итогам 2023 г. Об этом сообщается в стратегии развития компании на ближайшие пять лет. В 2023 г. EBITDA «Северстали» составила 262,2 млрд руб., соответственно компания ожидает на пятилетнем горизонте роста на 57,2%. 

Соотношение чистого долга и EBITDA «Северстали» к 2028 г. должно сохраниться на уровне менее 1х, ожидает компания. По итогам 2023 г. показатель составил 0,8х.

В документе также уточняется, в 2025 г. капитальные затраты (CAPEX) могут увеличиться до 170 млрд руб. Ранее компания сообщала о планах по повышению CAPEX в 2024 г. по отношению к 2023 г. на 63% до 119 млрд руб. Соответственно, рост показателя в 2025 г. г/г может составить 42,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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