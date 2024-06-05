Котировки «Селигдара» выросли на 3,3% на фоне решения акционеров по дивидендам

К 12:58 мск биржевая цена бумаг скорректировалась до 67,5 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она увеличилась на 3%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 1,5% и составил 3234 пункта, индекс металлов и добычи увеличился на 1,9% до 8311,6 п. С начала года бенчмарки выросли на 4,4 и 7% соответственно, котировки «Селигдара» – на 5,8%.