Котировки «Селигдара» выросли на 3,3% на фоне решения акционеров по дивидендам
Котировки полиметаллического холдинга «Селигдар» выросли на 3,3% после утверждения акционерами дивидендов за 2023 г. Стоимость акций компании росла до дневного максимума в 67,7 руб.
К 12:58 мск биржевая цена бумаг скорректировалась до 67,5 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она увеличилась на 3%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 1,5% и составил 3234 пункта, индекс металлов и добычи увеличился на 1,9% до 8311,6 п. С начала года бенчмарки выросли на 4,4 и 7% соответственно, котировки «Селигдара» – на 5,8%.
По итогам прошедшего года золотодобытчик выплатит дивиденды в размере 2 руб. на акцию. Всего компания направит на выплату 2,06 млрд руб., следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Датой отсечки определили 15 июня. С учетом текущей стоимости акций «Селигдара», их дивидендная доходность может составить 3%.
В конце мая «Селигдар» объявил, что готовит к размещению третий выпуск «золотых» облигаций со сроком обращения в 5,25 года. Объем выпуска компания пока не определила. Ориентировочная ставка купона составит 5,5%. Сбор заявок на покупку бондов от инвесторов планируется открыть 18 июня.