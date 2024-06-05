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Котировки «Селигдара» выросли на 3,3% на фоне решения акционеров по дивидендам

Ведомости

Котировки полиметаллического холдинга «Селигдар» выросли на 3,3% после утверждения акционерами дивидендов за 2023 г. Стоимость акций компании росла до дневного максимума в 67,7 руб. 

К 12:58 мск биржевая цена бумаг скорректировалась до 67,5 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня она увеличилась на 3%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 1,5% и составил 3234 пункта, индекс металлов и добычи увеличился на 1,9% до 8311,6 п. С начала года бенчмарки выросли на 4,4 и 7% соответственно, котировки «Селигдара» – на 5,8%.

По итогам прошедшего года золотодобытчик выплатит дивиденды в размере 2 руб. на акцию. Всего компания направит на выплату 2,06 млрд руб., следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Датой отсечки определили 15 июня. С учетом текущей стоимости акций «Селигдара», их дивидендная доходность может составить 3%.

В конце мая «Селигдар» объявил, что готовит к размещению третий выпуск «золотых» облигаций со сроком обращения в 5,25 года. Объем выпуска компания пока не определила. Ориентировочная ставка купона составит 5,5%. Сбор заявок на покупку бондов от инвесторов планируется открыть 18 июня. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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