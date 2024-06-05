Акции «Мечела» взлетели на 5% на фоне операционных результатов за I квартал

В IV квартале 2023 г. выручка компании выросла на 2% в годовом выражении до 106,72 млрд руб. EBITDA за период снизилась на 12% год к году и составила 21,7 млрд руб., рентабельность по EBITDA уменьшилась на 4 п. п. до 20%. Прибыль, приходящаяся на акционеров компании, составила 3,2 млрд руб. – на 86% меньше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г.