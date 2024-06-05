Акции «Мечела» взлетели на 5% на фоне операционных результатов за I квартал
Котировки обыкновенных акций горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» подскочили на 5% после раскрытия операционных результатов за I квартал 2024 г. Максимально стоимость ценных бумаг росла до 228,4 руб.
К 17:12 мск котировки «обычек» «Мечела» скорректировались до 226,8 руб. С закрытия основной сессии торгов 4 июня они увеличились на 4,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 1,1% до 3220,4 пункта, индекс металлов и добычи – на 1,3% до 8264,5 п. С начала года бенчмарки прибавили 3,9 и 6,3% соответственно, акции компании обрушились на 27,2%.
Из отчета «Мечела» следует, что добыча угля с января по март 2024 г. выросла в годовом выражении на 23,8% до 2,6 млн т. Производство чугуна и стали год к году сократилось на 16% до 701 и 758 млн т соответственно.
Производство электроэнергии в I квартале «Мечел» сократил на 17% г/г до 555,8 млн кВт/ч. Объем производства теплоэнергии увеличился на 5% г/г и составил 2,02 Гкал.
Из данных за I квартал следует, что «Мечел» увеличила реализацию энергетического угля на 53%. Генеральный директор Олег Коржов объяснил это изменением структуры продаж и перераспределением отгрузок с экспорта на внутренние направления с меньшим транспортным плечом.
В отчетном периоде также выросли продажи концентрата коксующегося угля (+8%), антрацита (+1%), сортового проката (+2%), плоского проката (+6%), ферросилиция (+6%), метизов (+3%) и поковок (+13%). В то же время в I квартале фиксируется снижение продаж пылеугольного топлива и коксохимической продукции на 17% и 21% соответственно.
В феврале компания раскрыла результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г. Выручка за год составила 405,88 млрд руб. – на 6% ниже, чем годом ранее. EBITDA уменьшилась на 33% г/г до 97,34 млрд руб., рентабельность по EBITDA сократилась на 6 п. п. и составила 21%.
В IV квартале 2023 г. выручка компании выросла на 2% в годовом выражении до 106,72 млрд руб. EBITDA за период снизилась на 12% год к году и составила 21,7 млрд руб., рентабельность по EBITDA уменьшилась на 4 п. п. до 20%. Прибыль, приходящаяся на акционеров компании, составила 3,2 млрд руб. – на 86% меньше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г.