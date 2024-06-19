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Мосбиржа запустит торги еще 11 акциями на внебиржевом рынке 19 июня

Ведомости

Московская биржа запускает торги еще 11 акциями для заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК), сообщили в пресс-службе. 

Среди этих инструментов будут – обыкновенные акции ПАО «Т ПЛЮС» (VTGK), обыкновенные акции ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (VOGZ), обыкновенные акции АО «Газпром газораспределение Тверь» (TVEO), обыкновенные акции ПАО «Костромская сбытовая компания» (KTSB), привилегированные акции ПАО «Костромская сбытовая компания» (KTSBP), обыкновенные акции ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» (SROG), обыкновенные акции АО «Газэнергосервис» (GZES), обыкновенные акции АО «Бамстроймеханизация» (BMSM), привилегированные акции «Березниковский содовый завод» (BRSZP), обыкновенные акции ПАО «Газпром автоматизация» (GZAV), обыкновенные акции ПАО «МОЭК» (MOEK).

Общее количество ценных бумаг без листинга, доступных для заключения сделок, достигнет 69, отметили в представительстве биржи.

Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК стал доступен с апреля 2023 г. Аналитики «Моих инвестиций» отмечали, что участие ЦК значительно снижает риски участников сделки, так как он гарантирует исполнение условий сделки обеими сторонами.

18 марта Мосбиржа внедрила режим непрерывного встречного аукциона для внебиржевых сделок с облигациями с ЦК. Таким образом, банки, брокеры и их клиенты смогут совершать внебиржевые операции с облигациями в привычном для них интерфейсе биржевого стакана, пояснила площадка. Ранее участникам торгов и их клиентам в данном сегменте были доступны только адресные сделки с облигациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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