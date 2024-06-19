Мосбиржа запустит торги еще 11 акциями на внебиржевом рынке 19 июня

18 марта Мосбиржа внедрила режим непрерывного встречного аукциона для внебиржевых сделок с облигациями с ЦК. Таким образом, банки, брокеры и их клиенты смогут совершать внебиржевые операции с облигациями в привычном для них интерфейсе биржевого стакана, пояснила площадка. Ранее участникам торгов и их клиентам в данном сегменте были доступны только адресные сделки с облигациями.