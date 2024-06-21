Мосбиржа запустит автоперенос заявок на вечернюю сессию с 24 июня
Мосбиржа внедрит механизм автоматического переноса активных заявок на покупку и продажу акций и паев инвестиционных фондов с дневной торговой сессии на вечернюю с 24 июня. Нововведение касается инструментов, которые доступны на торгах в рамках вечерней сессии, сообщается на сайте торговой площадки.
Акции Мосбиржи в 11:52 мск торговались по 230,62 руб. – на 0,59% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,09% до 3120,54 пункта, финансовый индекс прибавил 0,09% и составил 10 538,15 п. С начала года бенчмарки выросли на 0,69 и 5,87% соответственно, котировки компании – на 21,94%.
Механизм будет автоматически поэтапно переводить неисполненные заявки, в которых указана стоимость и объем покупки или продажи бумаг и паев, а также айсберг-заявки – классические безадресные и лимитированные заявки с указанием общего количества контрактов – сначала в аукцион закрытия основной торговой сессии. После этого они попадут на аукцион открытия и сами торги на вечерней сессии. Заявка может быть исполнена на каждом этапе при появлении встречного предложения.
Под автоматический перенос с дневных на вечерние торги не попадают рыночные и лимитные заявки, в том числе в аукцион закрытия. Также нововведение не распространяется на лимитные заявки без сохранения в котировках, пассивные заявки и заявки от профучастников рынка и их клиентов, которые не участвуют в вечерних торгах.
Мосбиржа запустила вечерние торги в июне 2020 г. В рамках вечерней сессии сделки с финансовыми инструментами заключаются в период с 19:00 до 23:50 мск. На вечерней сессии доступен ряд наиболее ликвидных акций, гособлигации и замещающие бонды, а также паи инвестиционных фондов. По подсчетам торговой площадки, доля сделок, заключенных на вечерней сессии в мае, составила 14,5% от совокупного объема торгов.