Мосбиржа запустит автоперенос заявок на вечернюю сессию с 24 июня

Механизм будет автоматически поэтапно переводить неисполненные заявки, в которых указана стоимость и объем покупки или продажи бумаг и паев, а также айсберг-заявки – классические безадресные и лимитированные заявки с указанием общего количества контрактов – сначала в аукцион закрытия основной торговой сессии. После этого они попадут на аукцион открытия и сами торги на вечерней сессии. Заявка может быть исполнена на каждом этапе при появлении встречного предложения.