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Мосбиржа запустит автоперенос заявок на вечернюю сессию с 24 июня

Ведомости

Мосбиржа внедрит механизм автоматического переноса активных заявок на покупку и продажу акций и паев инвестиционных фондов с дневной торговой сессии на вечернюю с 24 июня. Нововведение касается инструментов, которые доступны на торгах в рамках вечерней сессии, сообщается на сайте торговой площадки.

Акции Мосбиржи в 11:52 мск торговались по 230,62 руб. – на 0,59% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,09% до 3120,54 пункта, финансовый индекс прибавил 0,09% и составил 10 538,15 п. С начала года бенчмарки выросли на 0,69 и 5,87% соответственно, котировки компании – на 21,94%. 

Механизм будет автоматически поэтапно переводить неисполненные заявки, в которых указана стоимость и объем покупки или продажи бумаг и паев, а также айсберг-заявки – классические безадресные и лимитированные заявки с указанием общего количества контрактов – сначала в аукцион закрытия основной торговой сессии. После этого они попадут на аукцион открытия и сами торги на вечерней сессии. Заявка может быть исполнена на каждом этапе при появлении встречного предложения. 

Под автоматический перенос с дневных на вечерние торги не попадают рыночные и лимитные заявки, в том числе в аукцион закрытия. Также нововведение не распространяется на лимитные заявки без сохранения в котировках, пассивные заявки и заявки от профучастников рынка и их клиентов, которые не участвуют в вечерних торгах. 

Мосбиржа запустила вечерние торги в июне 2020 г. В рамках вечерней сессии сделки с финансовыми инструментами заключаются в период с 19:00 до 23:50 мск. На вечерней сессии доступен ряд наиболее ликвидных акций, гособлигации и замещающие бонды, а также паи инвестиционных фондов. По подсчетам торговой площадки, доля сделок, заключенных на вечерней сессии в мае, составила 14,5% от совокупного объема торгов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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