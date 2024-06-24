Сайт Московской биржи недоступен
Согласно данным DownDetector, проблемы с доступом к сервису наблюдаются из 28 городов. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Новокузнецк, Челябинск, Новосибирск, Омск, Ярославль и др. Пользователи сервиса пишут об общем сбое сайта.
Уже в 10:42 мск доступ к сайту был восстановлен.
12 июня минфин США включил Мосбиржу в новый санкционный список. На следующий день Великобритания включила в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).
В ответ на действия США 13 июня российские брокеры начали объявлять о валютных ограничениях. Брокер Райффайзенбанка ограничил вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета до появления разъяснений от Мосбиржи. Брокер БКС, в свою очередь, сообщил о временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро. С 14 июня БКС возобновил возможность вывода валюты с брокерского счета на банковский.