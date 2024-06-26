Акции Rivian подорожали на 50% из-за анонса об инвестициях Volkswagen в компанию
Стоимость акций американского производителя электромобилей Rivian подскочила на 50% после новостей о том, что немецкий концерн Volkswagen инвестирует в компанию $5 млрд в рамках нового совместного предприятия (СП) с равным контролем для совместного использования архитектуры и программного обеспечения EV. Это следует из данных биржи Nasdaq.
В 10:15 мск акции компании на Nasdaq торговались по цене $17,93, а на закрытии торгов 25 июня котировки находились на уровне $11,96 за акцию. Таким образом, рост цены составил 50%.
25 июня Rivian сообщила о создании СП с Volkswagen. В сообщении компании утверждалось, что оно позволит обеим компаниям объединить свои «взаимодополняющие преимущества» и снизить стоимость производства автомобилей за счет увеличения масштаба и ускорения инноваций на глобальном уровне.
Также сообщалось, что первые инвестиции Volkswagen в размере $1 млрд реализуются посредством конвертируемого векселя, который будет конвертирован в обыкновенные акции Rivian после получения одобрения регулирующих органов и 1 декабря 2024 г. Способ и дата инвестирования остальных $4 млрд не раскрывается.
Rivian – американский производитель электромобилей, основанный в 2009 г. В феврале компания опубликовала финансовую отчетность за последний квартал прошлого года. Так, чистый убыток Rivian в октябре – декабре 2023 г. составил $1,52 млрд, или $1,58 в расчете на акцию, по сравнению с $1,72 млрд, или $1,87 на акцию, за аналогичный период 2022 г. Выручка увеличилась в два раза, до $1,3 млрд против $663 млн годом ранее.