Акции Rivian подорожали на 50% из-за анонса об инвестициях Volkswagen в компанию

Rivian – американский производитель электромобилей, основанный в 2009 г. В феврале компания опубликовала финансовую отчетность за последний квартал прошлого года. Так, чистый убыток Rivian в октябре – декабре 2023 г. составил $1,52 млрд, или $1,58 в расчете на акцию, по сравнению с $1,72 млрд, или $1,87 на акцию, за аналогичный период 2022 г. Выручка увеличилась в два раза, до $1,3 млрд против $663 млн годом ранее.