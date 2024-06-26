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Акции Rivian подорожали на 50% из-за анонса об инвестициях Volkswagen в компанию

Ведомости

Стоимость акций американского производителя электромобилей Rivian подскочила на 50% после новостей о том, что немецкий концерн Volkswagen инвестирует в компанию $5 млрд в рамках нового совместного предприятия (СП) с равным контролем для совместного использования архитектуры и программного обеспечения EV. Это следует из данных биржи Nasdaq.

В 10:15 мск акции компании на Nasdaq торговались по цене $17,93, а на закрытии торгов 25 июня котировки находились на уровне $11,96 за акцию. Таким образом, рост цены составил 50%.

25 июня Rivian сообщила о создании СП с Volkswagen. В сообщении компании утверждалось, что оно позволит обеим компаниям объединить свои «взаимодополняющие преимущества» и снизить стоимость производства автомобилей за счет увеличения масштаба и ускорения инноваций на глобальном уровне.

Также сообщалось, что первые инвестиции Volkswagen в размере $1 млрд реализуются посредством конвертируемого векселя, который будет конвертирован в обыкновенные акции Rivian после получения одобрения регулирующих органов и 1 декабря 2024 г. Способ и дата инвестирования остальных $4 млрд не раскрывается.

Rivian – американский производитель электромобилей, основанный в 2009 г. В феврале компания опубликовала финансовую отчетность за последний квартал прошлого года. Так, чистый убыток Rivian в октябре – декабре 2023 г. составил $1,52 млрд, или $1,58 в расчете на акцию, по сравнению с $1,72 млрд, или $1,87 на акцию, за аналогичный период 2022 г. Выручка увеличилась в два раза, до $1,3 млрд против $663 млн годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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