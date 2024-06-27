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РБК: книгу заявок на IPO «ВИ.ру» подписали по верхней границе ценового диапазона

Ведомости

Книга заявок на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) ПАО «ВИ.ру» (онлайн-платформа «Всеинструменты.ру») была подписана через несколько часов после открытия по верхней границе ценового диапазона. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, осведомленные о ходе сбора заявок.

Один из источников издания уточнил, что о структуре книги заявок пока рано говорить. Спрос со стороны институциональных инвесторов, который был примерно оценен «ВИ.ру» до начала размещения, только начал конвертироваться в заявки. 

Ожидается, что спрос со стороны розничных инвесторов будет формироваться постепенно и может оказаться «очень хорошим», добавил источник РБК. Крупные заявки от физлиц уже стали появляться в книге, уточнил он.

«Всеинструменты.ру» объявили о начале IPO утром 27 июня. Планируется, что сбор заявок продлится до 4 июля. Ценовой диапазон размещения установили в пределах 200-210 руб. за одну акцию в соответствии с рыночной капитализацией на уровне 100-105 млрд руб.

Планы по проведению IPO 25 июня «Ведомостям» подтвердил генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов. Компания планирует начать торги акциями в июле и рассчитывает, что бумаги будут включены в первый котировальный список.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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