РБК: книгу заявок на IPO «ВИ.ру» подписали по верхней границе ценового диапазона
Один из источников издания уточнил, что о структуре книги заявок пока рано говорить. Спрос со стороны институциональных инвесторов, который был примерно оценен «ВИ.ру» до начала размещения, только начал конвертироваться в заявки.
Ожидается, что спрос со стороны розничных инвесторов будет формироваться постепенно и может оказаться «очень хорошим», добавил источник РБК. Крупные заявки от физлиц уже стали появляться в книге, уточнил он.
«Всеинструменты.ру» объявили о начале IPO утром 27 июня. Планируется, что сбор заявок продлится до 4 июля. Ценовой диапазон размещения установили в пределах 200-210 руб. за одну акцию в соответствии с рыночной капитализацией на уровне 100-105 млрд руб.
Планы по проведению IPO 25 июня «Ведомостям» подтвердил генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов. Компания планирует начать торги акциями в июле и рассчитывает, что бумаги будут включены в первый котировальный список.