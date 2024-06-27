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Индекс РТС взлетел на 3,43% после раскрытия курса доллара Банка России

Ведомости

Индекс РТС в ходе торгов подскочил на 3,43% после публикации официального курса доллара Банка России. Максимально бенчмарк увеличился до 1169,55 пункта.

На закрытии основной сессии торгов индекс РТС скорректировался до 1168,05 п., рост к предыдущему закрытию составил 3,3%. Индекс Мосбиржи увеличился на 1,7% до 3150,32 п.

23 мая «Ведомости» писали на основе прогнозов опрошенных экспертов о возможном обвале индекса РТС на горизонте до конца года. Справедливый уровень бенчмарка аналитики оценили почти на 50% ниже уровня на тот момент. Прогнозируемое падение к текущему значению индекса может составить 31,6%.

ЦБ установил курс доллара на 28 июня в размере 84,96 руб. – на 3,23% ниже, чем на текущую дату. Официальный курс евро на 28 июня составил 90,99 руб. – на 3,32% ниже, чем на 27 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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