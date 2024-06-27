Индекс РТС взлетел на 3,43% после раскрытия курса доллара Банка России
Индекс РТС в ходе торгов подскочил на 3,43% после публикации официального курса доллара Банка России. Максимально бенчмарк увеличился до 1169,55 пункта.
На закрытии основной сессии торгов индекс РТС скорректировался до 1168,05 п., рост к предыдущему закрытию составил 3,3%. Индекс Мосбиржи увеличился на 1,7% до 3150,32 п.
23 мая «Ведомости» писали на основе прогнозов опрошенных экспертов о возможном обвале индекса РТС на горизонте до конца года. Справедливый уровень бенчмарка аналитики оценили почти на 50% ниже уровня на тот момент. Прогнозируемое падение к текущему значению индекса может составить 31,6%.
ЦБ установил курс доллара на 28 июня в размере 84,96 руб. – на 3,23% ниже, чем на текущую дату. Официальный курс евро на 28 июня составил 90,99 руб. – на 3,32% ниже, чем на 27 июня.