Индекс РТС взлетел на 3,43% после раскрытия курса доллара Банка России

23 мая «Ведомости» писали на основе прогнозов опрошенных экспертов о возможном обвале индекса РТС на горизонте до конца года. Справедливый уровень бенчмарка аналитики оценили почти на 50% ниже уровня на тот момент. Прогнозируемое падение к текущему значению индекса может составить 31,6%.