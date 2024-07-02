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Брокер «Алор+» получил доступ к фондовому рынку Индии

Ведомости

Брокер «Алор+» получил доступ к индийскому фондовому рынку. Совет по ценным бумагам и биржам Индии предоставил финансовой компании статус иностранного портфельного инвестора (FPI) 1 и 2 категорий, сообщается на сайте брокера.

«Алор+» планирует интегрировать свои IT-решения для доступа к индийскому фондовому рынку с ведущими брокерами страны, а также открыть инвесторам возможность вложений во все инструменты индийского рынка. В том числе брокер рассматривает интеграцию через API. Технологическая и платежная инфраструктура для доступа на фондовый рынок Индии может быть готова к сентябрю, уточняется в сообщении.

13 ноября «Ведомости» писали, что на индийский фондовый рынок планирует выйти брокер Go Invest. Руководитель отдела портфельных решений брокера Сергей Шемякин уточнил, что это может произойти в 2024 г. 

26 октября о планах по выходу на фондовый рынок Индии заявляли в ВТБ. Первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов отметил, что статус портфельного инвестора в Индии нужен банку, чтобы было проще реализовать накопившиеся рупии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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