Брокер «Алор+» получил доступ к фондовому рынку Индии

«Алор+» планирует интегрировать свои IT-решения для доступа к индийскому фондовому рынку с ведущими брокерами страны, а также открыть инвесторам возможность вложений во все инструменты индийского рынка. В том числе брокер рассматривает интеграцию через API. Технологическая и платежная инфраструктура для доступа на фондовый рынок Индии может быть готова к сентябрю, уточняется в сообщении.