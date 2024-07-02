Брокер «Алор+» получил доступ к фондовому рынку Индии
Брокер «Алор+» получил доступ к индийскому фондовому рынку. Совет по ценным бумагам и биржам Индии предоставил финансовой компании статус иностранного портфельного инвестора (FPI) 1 и 2 категорий, сообщается на сайте брокера.
«Алор+» планирует интегрировать свои IT-решения для доступа к индийскому фондовому рынку с ведущими брокерами страны, а также открыть инвесторам возможность вложений во все инструменты индийского рынка. В том числе брокер рассматривает интеграцию через API. Технологическая и платежная инфраструктура для доступа на фондовый рынок Индии может быть готова к сентябрю, уточняется в сообщении.
13 ноября «Ведомости» писали, что на индийский фондовый рынок планирует выйти брокер Go Invest. Руководитель отдела портфельных решений брокера Сергей Шемякин уточнил, что это может произойти в 2024 г.