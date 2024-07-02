Брокер ВТБ назвал перспективные акции в III квартале
Брокер «ВТБ мои инвестиции» считает наиболее перспективными акции эмитентов из финансового, потребительского и IT-сектора. Об этом сообщается в стратегии брокера на III квартал (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Среди наиболее интересных акций IT-компаний аналитики брокера выделили «Яндекс» и Ozon. Фаворитами в финансовом секторе брокер назвал бумаги Сбербанка и Московской биржи. В потребительском секторе наиболее перспективными, по мнению аналитиков ВТБ, являются акции X5 Retail Group.
Аналитики брокера на период с июля по сентябрь установили рейтинг «держать» для фондов денежного рынка и качественных облигаций с плавающими купонами (флоатеров) в связи с высокими процентными ставками (текущая ключевая ставка составляет 16% – «Ведомости»). Среди ОФЗ-флоатеров «ВТБ мои инвестиции» выделили серии облигаций, выпущенные после 2020 г.
Также эксперты считают, что в III квартале нужно удерживать юаневые и замещающие облигации для валютной диверсификации. Эти инструменты подойдут для страховки от девальвации рубля, отмечается в стратегии.
В конце мая брокеры ВТБ, БКС и «Цифра» сообщили «Ведомостям» о тенденции по снижению валютного кэша на брокерских счетах в пользу российских активов. В инвестдомах уточнили, что инвесторы продают доллары, евро, юани, а также гонконгские доллары и перекладывают свои сбережения в российские акции и другие финансовые инструменты.