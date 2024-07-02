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Брокер ВТБ назвал перспективные акции в III квартале

Ведомости

Брокер «ВТБ мои инвестиции» считает наиболее перспективными акции эмитентов из финансового, потребительского и IT-сектора. Об этом сообщается в стратегии брокера на III квартал (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Среди наиболее интересных акций IT-компаний аналитики брокера выделили «Яндекс» и Ozon. Фаворитами в финансовом секторе брокер назвал бумаги Сбербанка и Московской биржи. В потребительском секторе наиболее перспективными, по мнению аналитиков ВТБ, являются акции X5 Retail Group.

Аналитики брокера на период с июля по сентябрь установили рейтинг «держать» для фондов денежного рынка и качественных облигаций с плавающими купонами (флоатеров) в связи с высокими процентными ставками (текущая ключевая ставка составляет 16% – «Ведомости»). Среди ОФЗ-флоатеров «ВТБ мои инвестиции» выделили серии облигаций, выпущенные после 2020 г.

Также эксперты считают, что в III квартале нужно удерживать юаневые и замещающие облигации для валютной диверсификации. Эти инструменты подойдут для страховки от девальвации рубля, отмечается в стратегии.

В конце мая брокеры ВТБ, БКС и «Цифра» сообщили «Ведомостям» о тенденции по снижению валютного кэша на брокерских счетах в пользу российских активов. В инвестдомах уточнили, что инвесторы продают доллары, евро, юани, а также гонконгские доллары и перекладывают свои сбережения в российские акции и другие финансовые инструменты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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