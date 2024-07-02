Брокер ВТБ назвал перспективные акции в III квартале

В конце мая брокеры ВТБ, БКС и «Цифра» сообщили «Ведомостям» о тенденции по снижению валютного кэша на брокерских счетах в пользу российских активов. В инвестдомах уточнили, что инвесторы продают доллары, евро, юани, а также гонконгские доллары и перекладывают свои сбережения в российские акции и другие финансовые инструменты.