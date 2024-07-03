Количество физлиц с брокерскими счетами на бирже выросло на 8,3% с начала года

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами в июне достигло 32,4 млн человек, с начала года оно выросло на 8,3%. Число счетов составило 55,7 млн – на 9,7% больше, чем по итогам 2023 г., следует из сообщения Московской биржи.