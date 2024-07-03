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Количество физлиц с брокерскими счетами на бирже выросло на 8,3% с начала года

Ведомости

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами в июне достигло 32,4 млн человек, с начала года оно выросло на 8,3%. Число счетов составило 55,7 млн – на 9,7% больше, чем по итогам 2023 г., следует из сообщения Московской биржи.

По итогам первого полугодия розничные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 500 млрд руб. В июне совокупный объем инвестиций физлиц составил 78,3 млрд руб. Из общей суммы в первый месяц лета физлица вложили в облигации 52,1 млрд руб., в биржевые фонды – 22,1 млрд руб., в акции – 4,1 млрд руб. 

Сделки на фондовом рынке в июне совершали более 3,6 млн частных инвесторов. По итогам первого полугодия количество активных физлиц на Мосбирже увеличилось на 44% г/г до 6,9 млн. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 73%, в облигациях – 35%, на валютном спот-рынке – 11%, на срочном рынке – 55%, уточняется в сообщении торговой площадки.

В июне общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 5,8 млн. Торговый оборот на ИИС по итогам месяца составил 191,4 млрд руб. Доля акций в обороте составила 73%, облигаций – 10%, паев инвестиционных фондов – 17%.

Больше всего ИИС открыто в Москве – их число в июне достигло 581 800. На втором месте – Московская область (345 400), на третьем – Санкт-Петербург (281 300). Далее в рейтинге по числу ИИС следуют Свердловская область (194 100), Краснодарский край (188 300), Башкортостан (182 000), Татарстан (161 900), Ростовская (152 100), Челябинская (144 200) и Самарская области (134 500).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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