Количество физлиц с брокерскими счетами на бирже выросло на 8,3% с начала года
Количество частных инвесторов с брокерскими счетами в июне достигло 32,4 млн человек, с начала года оно выросло на 8,3%. Число счетов составило 55,7 млн – на 9,7% больше, чем по итогам 2023 г., следует из сообщения Московской биржи.
По итогам первого полугодия розничные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 500 млрд руб. В июне совокупный объем инвестиций физлиц составил 78,3 млрд руб. Из общей суммы в первый месяц лета физлица вложили в облигации 52,1 млрд руб., в биржевые фонды – 22,1 млрд руб., в акции – 4,1 млрд руб.
Сделки на фондовом рынке в июне совершали более 3,6 млн частных инвесторов. По итогам первого полугодия количество активных физлиц на Мосбирже увеличилось на 44% г/г до 6,9 млн. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 73%, в облигациях – 35%, на валютном спот-рынке – 11%, на срочном рынке – 55%, уточняется в сообщении торговой площадки.
В июне общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 5,8 млн. Торговый оборот на ИИС по итогам месяца составил 191,4 млрд руб. Доля акций в обороте составила 73%, облигаций – 10%, паев инвестиционных фондов – 17%.
Больше всего ИИС открыто в Москве – их число в июне достигло 581 800. На втором месте – Московская область (345 400), на третьем – Санкт-Петербург (281 300). Далее в рейтинге по числу ИИС следуют Свердловская область (194 100), Краснодарский край (188 300), Башкортостан (182 000), Татарстан (161 900), Ростовская (152 100), Челябинская (144 200) и Самарская области (134 500).