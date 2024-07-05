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Инвестпалата продлила прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных бумаг

Ведомости

Организатор торгов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг «Инвестиционная палата» продлил срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23:59 мск 2 августа. Об этом говорится в сообщении брокера.

Решение было принято по просьбам потенциальных покупателей-нерезидентов. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа 2024 г.

Заявки иностранных инвесторов на покупку выставленных на продажу бумаг начали принимать 3 июня, сбор должен был длиться до 5 июля. Дата завершения расчетов изначально была установлена на 1 сентября.

Прием заявок на продажу бумаг от российских инвесторов стартовал 25 марта и завершился 8 мая. Общее число заявок достигло 1 млн, а стоимость бумаг к выкупу – 35,31 млрд руб., сообщала «Инвестиционная палата». На акции и депозитарные расписки пришлось около 60% объема, еще 40% – на паи инвестиционных фондов на иностранные акции. Иностранцы смогут расплатиться за них средствами со спецсчетов типа «С» и вывести из России без дополнительных разрешений.

Параллельно с официальным механизмом обмена заблокированными активами отечественные брокеры стали предлагать инвесторам собственные схемы, писали «Ведомости». Посредники прорабатывают различные варианты, как помочь своим клиентам с продажей бумаг: в частности, одна из конкретных схем – обмен бумаг клиентов на российские акции недружественных нерезидентов, заблокированные на их спецсчетах типа «С».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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