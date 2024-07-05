Инвестпалата продлила прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных бумаг
Организатор торгов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг «Инвестиционная палата» продлил срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23:59 мск 2 августа. Об этом говорится в сообщении брокера.
Решение было принято по просьбам потенциальных покупателей-нерезидентов. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа 2024 г.
Заявки иностранных инвесторов на покупку выставленных на продажу бумаг начали принимать 3 июня, сбор должен был длиться до 5 июля. Дата завершения расчетов изначально была установлена на 1 сентября.
Прием заявок на продажу бумаг от российских инвесторов стартовал 25 марта и завершился 8 мая. Общее число заявок достигло 1 млн, а стоимость бумаг к выкупу – 35,31 млрд руб., сообщала «Инвестиционная палата». На акции и депозитарные расписки пришлось около 60% объема, еще 40% – на паи инвестиционных фондов на иностранные акции. Иностранцы смогут расплатиться за них средствами со спецсчетов типа «С» и вывести из России без дополнительных разрешений.
Параллельно с официальным механизмом обмена заблокированными активами отечественные брокеры стали предлагать инвесторам собственные схемы, писали «Ведомости». Посредники прорабатывают различные варианты, как помочь своим клиентам с продажей бумаг: в частности, одна из конкретных схем – обмен бумаг клиентов на российские акции недружественных нерезидентов, заблокированные на их спецсчетах типа «С».