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В «Финаме» допускают приостановку торгов турецкой лирой

Ведомости

ФГ «Финам» не исключает приостановку торговли турецкой лирой вслед за коллегами из «БКС Мир инвестиций», которые пошли на этот шаг из-за сложностей в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ). Об этом «Ведомостям» сообщил  руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

По его словам, на сегодняшний момент введение ограничений не планируется, но компания намерена проанализировать ситуацию в ближайшие два-три дня и сформировать позицию по итогам анализа. Леснов отметил, что сложности с лирой действительно есть.

«Мы не исключаем, что можем ввести такие же ограничения, как и наши коллеги. Но в целом можно ожидать, что такие решения могут принять и другие профучастники», – отметил представитель «Финама».

Он также добавил, что ликвидность на Московской бирже этой валюты в последнее время достаточно сильно снизилась. В связи с этим приостановка торгов турецкой лирой не сильно скажется на клиентах компании.

4 июля «БКС Мир инвестиций» временно остановил операции с турецкой лирой на биржевом рынке. Представитель БКС пояснял «Ведомостям», что санкции привели к увеличению временных затрат на проведение ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой. Была отмечена «очень небольшая» доля инвесторов, которые торговали данной валютой.

После введения американских санкций против Мосбиржи и остановки торгов евро, американским и гонконгским долларами инвесторы задумались о судьбе торгов валютами из дружественных стран. OFAC выдало лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. 4 июля зампред Банка России Филипп Габуния заявлял, что истечение срока действия лицензии OFAC не остановит торги китайским юанем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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