В «Финаме» допускают приостановку торгов турецкой лирой
ФГ «Финам» не исключает приостановку торговли турецкой лирой вслед за коллегами из «БКС Мир инвестиций», которые пошли на этот шаг из-за сложностей в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ). Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
По его словам, на сегодняшний момент введение ограничений не планируется, но компания намерена проанализировать ситуацию в ближайшие два-три дня и сформировать позицию по итогам анализа. Леснов отметил, что сложности с лирой действительно есть.
«Мы не исключаем, что можем ввести такие же ограничения, как и наши коллеги. Но в целом можно ожидать, что такие решения могут принять и другие профучастники», – отметил представитель «Финама».
Он также добавил, что ликвидность на Московской бирже этой валюты в последнее время достаточно сильно снизилась. В связи с этим приостановка торгов турецкой лирой не сильно скажется на клиентах компании.
4 июля «БКС Мир инвестиций» временно остановил операции с турецкой лирой на биржевом рынке. Представитель БКС пояснял «Ведомостям», что санкции привели к увеличению временных затрат на проведение ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой. Была отмечена «очень небольшая» доля инвесторов, которые торговали данной валютой.
После введения американских санкций против Мосбиржи и остановки торгов евро, американским и гонконгским долларами инвесторы задумались о судьбе торгов валютами из дружественных стран. OFAC выдало лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. 4 июля зампред Банка России Филипп Габуния заявлял, что истечение срока действия лицензии OFAC не остановит торги китайским юанем.