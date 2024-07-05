Торги акциями «Яндекса» на Мосбирже начнутся 24 июля
«Торги акциями МКПАО “Яндекс” под тикером YDEX начнутся на Московской бирже 24 июля 2024 г. К этому моменту планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ “Консорциум.Первый” – основного владельца МКПАО “Яндекс”», – говорится в сообщении.
Технические торги стартуют 8 июля. Это позволит произвести биржевой обмен согласно меморандуму от закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Консорциум.Первый». Акции «Яндекса» поступят на брокерские счета инвесторов 9 июля.
Отмечается, что до старта торгов цена акций при внебиржевых сделках может не соответствовать их реальной рыночной стоимости. Рыночная цена будет определена после старта основных биржевых торгов 24 июля.
ЗПИФ «Консорциум. Первый» заключил сделку с Yandex N.V. по покупке российского бизнеса компании 5 февраля 2024 г. Стоимость сделки составила 475 млрд руб. С того момента новой головной компанией «Яндекса» стало МКПАО «Яндекс».
17 мая Yandex N.V. сообщила, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум. Первый». Yandex N.V. в рамках первого этапа сделки продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% новой головной компании принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии».