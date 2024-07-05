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Торги акциями «Яндекса» на Мосбирже начнутся 24 июля

Ведомости

Акции «Яндекса» начнут торговаться на Мосбирже 24 июля, сообщили в пресс-службе компании.

«Торги акциями МКПАО “Яндекс” под тикером YDEX начнутся на Московской бирже 24 июля 2024 г. К этому моменту планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ “Консорциум.Первый” – основного владельца МКПАО “Яндекс”», – говорится в сообщении.

Технические торги стартуют 8 июля. Это позволит произвести биржевой обмен согласно меморандуму от закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Консорциум.Первый». Акции «Яндекса» поступят на брокерские счета инвесторов 9 июля.

Отмечается, что до старта торгов цена акций при внебиржевых сделках может не соответствовать их реальной рыночной стоимости. Рыночная цена будет определена после старта основных биржевых торгов 24 июля.

ЗПИФ «Консорциум. Первый» заключил сделку с Yandex N.V. по покупке российского бизнеса компании 5 февраля 2024 г. Стоимость сделки составила 475 млрд руб. С того момента новой головной компанией «Яндекса» стало МКПАО «Яндекс».

17 мая Yandex N.V. сообщила, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум. Первый». Yandex N.V. в рамках первого этапа сделки продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% новой головной компании принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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