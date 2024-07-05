Торги акциями «Яндекса» на Мосбирже начнутся 24 июля

«Торги акциями МКПАО “Яндекс” под тикером YDEX начнутся на Московской бирже 24 июля 2024 г. К этому моменту планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ “Консорциум.Первый” – основного владельца МКПАО “Яндекс”», – говорится в сообщении.