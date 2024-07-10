Forbes узнал о планах IT-компании «Омега» провести IPO
Разработчик программного обеспечения для автоматизации и роботизации бизнеса «Омега» собирается выйти на Мосбиржу в 2026-2027 гг. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник на финансовом рынке.
По его словам, в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) компания планирует привлечь около 3 млрд руб. Эту информацию Forbes подтвердили представители «Омеги».
В прошлом году IT-компания нарастила выручку на 29% гг., до 862,9 млн руб, указано в отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась на 4,4%, до 141,8 млн руб. В I квартале выручка «Омеги» сократилась на 52,9% гг., до 44 млн руб., а чистая прибыль – на 16,7%, до 1,1 млн руб.
Мосбиржа 8 июля зарегистрировала дебютный выпуск облигаций компании, они получили третий уровень листинга. По словам собеседника Forbes, через него «Омега» намерена привлечь до 600 млн руб. Инвесторам предложат плавающую ставку купона, привязанную к ключевой ставке.
«Омега» разместит выпуск в рамках подготовки к IPO, отметил источник. Полученные средства пойдут на развитие новых продуктов в области цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитики, робототехники, технологий на базе искусственного интеллекта, технологий дополненной и виртуальной реальности. При проведении IPO через два-три года «Омега» планирует предложить тем, кто вложится в текущий выпуск облигаций, дополнительные возможности по приобретению акций – в размере 50% от объема купленных бондов, пишет Forbes.