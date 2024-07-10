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Forbes узнал о планах IT-компании «Омега» провести IPO

Ведомости

Разработчик программного обеспечения для автоматизации и роботизации бизнеса «Омега» собирается выйти на Мосбиржу в 2026-2027 гг. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник на финансовом рынке. 

По его словам, в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) компания планирует привлечь около 3 млрд руб. Эту информацию Forbes подтвердили представители «Омеги».

В прошлом году IT-компания нарастила выручку на 29% гг., до 862,9 млн руб, указано в отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась на 4,4%, до 141,8 млн руб. В I квартале выручка «Омеги» сократилась на 52,9% гг., до 44 млн руб., а чистая прибыль – на 16,7%, до 1,1 млн руб.

Мосбиржа 8 июля зарегистрировала дебютный выпуск облигаций компании, они получили третий уровень листинга. По словам собеседника Forbes, через него «Омега» намерена привлечь до 600 млн руб. Инвесторам предложат плавающую ставку купона, привязанную к ключевой ставке. 

«Омега» разместит выпуск в рамках подготовки к IPO, отметил источник. Полученные средства пойдут на развитие новых продуктов в области цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитики, робототехники, технологий на базе искусственного интеллекта, технологий дополненной и виртуальной реальности. При проведении IPO через два-три года «Омега» планирует предложить тем, кто вложится в текущий выпуск облигаций, дополнительные возможности по приобретению акций – в размере 50% от объема купленных бондов, пишет Forbes.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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