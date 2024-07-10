Forbes узнал о планах IT-компании «Омега» провести IPO

«Омега» разместит выпуск в рамках подготовки к IPO, отметил источник. Полученные средства пойдут на развитие новых продуктов в области цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитики, робототехники, технологий на базе искусственного интеллекта, технологий дополненной и виртуальной реальности. При проведении IPO через два-три года «Омега» планирует предложить тем, кто вложится в текущий выпуск облигаций, дополнительные возможности по приобретению акций – в размере 50% от объема купленных бондов, пишет Forbes.