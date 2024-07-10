Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Proxima Capital Group создаст ЗПИФ прямых инвестиций для кандидатов на IPO

Ведомости

Инвестиционная компания Proxima Capital Group активно работает над созданием частного закрытого фонда прямых инвестиций под названием PCG Growth Equity. Об этом в интервью РБК рассказал председатель совета директоров и партнер фирмы Владимир Татарчук.

Объем капитала фонда на старте составит не менее 7 млрд руб. Другие детали сейчас раскрывать рано, отметил Татарчук.

Фонд будет инвестировать в компании-лидеры в своих нишах, которые находятся под управлением профессиональных команд, продолжил он. Основные направления: российские потребительские товары и услуги, IT и кибербезопасность, непродовольственный ретейл, медицина и медтех. Инвестировать в проекты PCG Growth Equity будет за 3-5 лет до IPO, а выходить из них – через размещение акций портфельных компаний на фондовом рынке. 

PCG видит интерес к фонду со стороны как крупных институциональных инвесторов, так и банков – внимание последних стали все чаще привлекать сложные продукты, такие как венчурные инвестиции и private equity (инвестиции в частные компании, которые не торгуются на бирже). Поэтому компания прорабатывает варианты сотрудничества с крупными финансовыми институтами в этом направлении, рассказал председатель совета директоров PCG.

Доходность инвестиций PCG в портфеле по показателю IRR по ряду сделок превышает 50% на горизонте 6-7 лет, рассказал Татарчук. Компании удалось формировать обширный пайплайн сделок для широкой аудитории инвесторов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных