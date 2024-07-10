Proxima Capital Group создаст ЗПИФ прямых инвестиций для кандидатов на IPO

Фонд будет инвестировать в компании-лидеры в своих нишах, которые находятся под управлением профессиональных команд, продолжил он. Основные направления: российские потребительские товары и услуги, IT и кибербезопасность, непродовольственный ретейл, медицина и медтех. Инвестировать в проекты PCG Growth Equity будет за 3-5 лет до IPO, а выходить из них – через размещение акций портфельных компаний на фондовом рынке.