Proxima Capital Group создаст ЗПИФ прямых инвестиций для кандидатов на IPO
Объем капитала фонда на старте составит не менее 7 млрд руб. Другие детали сейчас раскрывать рано, отметил Татарчук.
Фонд будет инвестировать в компании-лидеры в своих нишах, которые находятся под управлением профессиональных команд, продолжил он. Основные направления: российские потребительские товары и услуги, IT и кибербезопасность, непродовольственный ретейл, медицина и медтех. Инвестировать в проекты PCG Growth Equity будет за 3-5 лет до IPO, а выходить из них – через размещение акций портфельных компаний на фондовом рынке.
PCG видит интерес к фонду со стороны как крупных институциональных инвесторов, так и банков – внимание последних стали все чаще привлекать сложные продукты, такие как венчурные инвестиции и private equity (инвестиции в частные компании, которые не торгуются на бирже). Поэтому компания прорабатывает варианты сотрудничества с крупными финансовыми институтами в этом направлении, рассказал председатель совета директоров PCG.
Доходность инвестиций PCG в портфеле по показателю IRR по ряду сделок превышает 50% на горизонте 6-7 лет, рассказал Татарчук. Компании удалось формировать обширный пайплайн сделок для широкой аудитории инвесторов.