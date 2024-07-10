СДЭК объявил о намерении провести IPO
Проведение первичного публичного предложения акций (IPO) станет главной приоритетной целью логистического оператора СДЭК на ближайшее время. Об этом сообщили в компании.
«Главная приоритетная цель на ближайшее время – выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого», – приводятся в сообщении слова нового генерального директора СДЭКа Вячеслава Пиксаева.
Пиксаев приступил к обязанностям главы компании с 10 июля, уточняется в сообщении. Он отметил, что также компания планирует разработать партнерский прайс и биллинг для франчайзи. В ближайшие три месяца СДЭК будет сосредоточен на восстановлении темпов работы и достижении запланированных финансовых показателей.
Выручка СДЭКа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2023 г. составила 34,3 млрд руб., она увеличилась в годовом выражении на 36,4%, следует из данных системы «СПАРК интерфакс». Валовая прибыль компании год к году сократилась на 6,2% до 8,4 млрд руб. Чистая прибыль по итогам прошедшего года выросла на 43,3% г/г и достигла 1,5 млрд руб.
Контрольным пакетом акций СДЭКа владеет АО «Кластер капитал» – компании принадлежит доля в 55,44% акционерного капитала, указано в системе «СПАРК интерфакс». Пиксаеву принадлежит 37,06% акций компании. Владельцем еще 6,5% бумаг является Инна Яковлева, 1% – Евгений Цацура.