СДЭК объявил о намерении провести IPO

Выручка СДЭКа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2023 г. составила 34,3 млрд руб., она увеличилась в годовом выражении на 36,4%, следует из данных системы «СПАРК интерфакс». Валовая прибыль компании год к году сократилась на 6,2% до 8,4 млрд руб. Чистая прибыль по итогам прошедшего года выросла на 43,3% г/г и достигла 1,5 млрд руб.