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СДЭК объявил о намерении провести IPO

Ведомости

Проведение первичного публичного предложения акций (IPO) станет главной приоритетной целью логистического оператора СДЭК на ближайшее время. Об этом сообщили в компании.

«Главная приоритетная цель на ближайшее время – выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого», – приводятся в сообщении слова нового генерального директора СДЭКа Вячеслава Пиксаева.

Пиксаев приступил к обязанностям главы компании с 10 июля, уточняется в сообщении. Он отметил, что также компания планирует разработать партнерский прайс и биллинг для франчайзи. В ближайшие три месяца СДЭК будет сосредоточен на восстановлении темпов работы и достижении запланированных финансовых показателей. 

Выручка СДЭКа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2023 г. составила 34,3 млрд руб., она увеличилась в годовом выражении на 36,4%, следует из данных системы «СПАРК интерфакс». Валовая прибыль компании год к году сократилась на 6,2% до 8,4 млрд руб. Чистая прибыль по итогам прошедшего года выросла на 43,3% г/г и достигла 1,5 млрд руб.

Контрольным пакетом акций СДЭКа владеет АО «Кластер капитал» – компании принадлежит доля в 55,44% акционерного капитала, указано в системе «СПАРК интерфакс». Пиксаеву принадлежит 37,06% акций компании. Владельцем еще 6,5% бумаг является Инна Яковлева, 1% – Евгений Цацура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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