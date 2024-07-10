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«Дочка» МТС выкупила 1,31% своих акций в рамках тендера

Ведомости

Дочерняя компания МТС ООО «Стрим Диджитал» выкупила более 26,1 млн акций, или 1,31% обыкновенных акций на общую сумму 2,48 млрд руб. в рамках тендерного предложения для нерезидентов. Об этом сообщили в МТС.

Стоимость акций МТС в 18:03 мск составила 272 руб. С закрытия основной сессии торгов они подешевели на 2,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия снизился на 2,5% до 2978,2 пункта, индекс телекоммуникаций – на 4,1% до 1861,4 п. С начала года индикатор фондового рынка потерял 3,9%, отраслевой бенчмарк увеличился на 4,2%. Котировки компании за этот период выросли на 9%.

В тендерном предложении приняли участие инвесторы из США, Великобритании, стран ЕС и Азии.

МТС в конце июня сообщила, что «Стрим Диджитал» получила заявки на выкуп 1,31% акций. Предложение МТС выдвинула в конце апреля, цена одной акции составляла 95 руб. Планировалось выкупить до 83,9 млн акций, или 4,2% от всех акций. Инвесторы должны были принять участие в тендере до 18 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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