«Дочка» МТС выкупила 1,31% своих акций в рамках тендера

Стоимость акций МТС в 18:03 мск составила 272 руб. С закрытия основной сессии торгов они подешевели на 2,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия снизился на 2,5% до 2978,2 пункта, индекс телекоммуникаций – на 4,1% до 1861,4 п. С начала года индикатор фондового рынка потерял 3,9%, отраслевой бенчмарк увеличился на 4,2%. Котировки компании за этот период выросли на 9%.