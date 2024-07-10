«Дочка» МТС выкупила 1,31% своих акций в рамках тендера
Дочерняя компания МТС ООО «Стрим Диджитал» выкупила более 26,1 млн акций, или 1,31% обыкновенных акций на общую сумму 2,48 млрд руб. в рамках тендерного предложения для нерезидентов. Об этом сообщили в МТС.
Стоимость акций МТС в 18:03 мск составила 272 руб. С закрытия основной сессии торгов они подешевели на 2,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия снизился на 2,5% до 2978,2 пункта, индекс телекоммуникаций – на 4,1% до 1861,4 п. С начала года индикатор фондового рынка потерял 3,9%, отраслевой бенчмарк увеличился на 4,2%. Котировки компании за этот период выросли на 9%.
В тендерном предложении приняли участие инвесторы из США, Великобритании, стран ЕС и Азии.
МТС в конце июня сообщила, что «Стрим Диджитал» получила заявки на выкуп 1,31% акций. Предложение МТС выдвинула в конце апреля, цена одной акции составляла 95 руб. Планировалось выкупить до 83,9 млн акций, или 4,2% от всех акций. Инвесторы должны были принять участие в тендере до 18 июня.