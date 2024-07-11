Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд шестую сессию подряд
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы по итогам торгов 10 июля.
Индекс крупнейших по капитализации компаний S&P 500 на закрытии торгов достиг отметки в 5633,91 пункта. С закрытия торгов предыдущей сессии он увеличился на 1,02%. С начала года бенчмарк прибавил 18,12%.
Технологический индекс Nasdaq 10 июля вырос на 1,18%, до 18647,46 п. С начала года он увеличился на 24,22%.
Это седьмой подряд рекорд для Nasdaq и шестой – для S&P 500. Такой результат может быть связан с заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, сделанными во вторник в Конгрессе США. Он сообщил, что ФРС добилась значительного прогресса в снижении инфляции к целевым 2%, хотя последние ежемесячные показатели показывают скромный дальнейший прогресс, и добавил, что вряд ли следующим шагом регулятора будет повышение ставки.
Рост индексов определило подорожание акций Nvidia и других «голубых фишек» американского фондового рынка в преддверии публикации данных по инфляции и квартальных отчетов компаний, которые должны быть опубликованы на этой неделе, пишет Reuters. Акции Micron выросли на 4%, Nvidia – на 2,7%, Advanced Micro Devices – прибавили 3,9%. Бумаги Apple прибавили 1,9%, обновив исторический максимум – в результате компания стала первой в истории, чья рыночная капитализация перевалила за $3,5 трлн.