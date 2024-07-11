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Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд шестую сессию подряд

Ведомости

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы по итогам торгов 10 июля. 

Индекс крупнейших по капитализации компаний S&P 500 на закрытии торгов достиг отметки в 5633,91 пункта. С закрытия торгов предыдущей сессии он увеличился на 1,02%. С начала года бенчмарк прибавил 18,12%.

Технологический индекс Nasdaq 10 июля вырос на 1,18%, до 18647,46 п. С начала года он увеличился на 24,22%.

Это седьмой подряд рекорд для Nasdaq и шестой – для S&P 500. Такой результат может быть связан с заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, сделанными во вторник в Конгрессе США. Он сообщил, что ФРС добилась значительного прогресса в снижении инфляции к целевым 2%, хотя последние ежемесячные показатели показывают скромный дальнейший прогресс, и добавил, что вряд ли следующим шагом регулятора будет повышение ставки.

Рост индексов определило подорожание акций Nvidia и других «голубых фишек» американского фондового рынка в преддверии публикации данных по инфляции и квартальных отчетов компаний, которые должны быть опубликованы на этой неделе, пишет Reuters. Акции Micron выросли на 4%, Nvidia – на 2,7%, Advanced Micro Devices – прибавили 3,9%. Бумаги Apple прибавили 1,9%, обновив исторический максимум – в результате компания стала первой в истории, чья рыночная капитализация перевалила за $3,5 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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