Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд шестую сессию подряд

Это седьмой подряд рекорд для Nasdaq и шестой – для S&P 500. Такой результат может быть связан с заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, сделанными во вторник в Конгрессе США. Он сообщил, что ФРС добилась значительного прогресса в снижении инфляции к целевым 2%, хотя последние ежемесячные показатели показывают скромный дальнейший прогресс, и добавил, что вряд ли следующим шагом регулятора будет повышение ставки.