Инвесторы смогут продать дробные акции ВТБ

Клиенты ВТБ могут подать заявку на продажу дробных акций в приложении «ВТБ мои инвестиции» и по телефону через трейдеров. О возможности продажи дробных бумаг через других брокеров инвесторам нужно уточнить в компании, в которой открыты брокерские счета, уточнили в ВТБ. После продажи дробных акций такие бумаги будут консолидированы и возвращены в обращение на фондовом рынке.