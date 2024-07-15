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Инвесторы смогут продать дробные акции ВТБ

Ведомости

Владельцы дробных акций ВТБ, появившихся в портфелях после обратного сплита, смогут продать бумаги с 15 июля. Сделки с такими бумагами возможны только на внебиржевом рынке, сообщили «Ведомостям» в ВТБ.

Стоимость акций ВТБ за закрытии основной торговой сессии составила 92,59 руб. С предыдущего закрытия она обрушились на 6,97%. Максимально за день котировки падали на 7,91% до 91,65 руб. Индекс Мосбиржи на закрытии снизился на 2,01% до 2913,48 пункта, финансовый индекс – на 2,99% до 9764,32 п. С начала года котировки ВТБ упали на 18,69%, бенчмарки сократились на 5,99 и 1,91% соответственно.

Клиенты ВТБ могут подать заявку на продажу дробных акций в приложении «ВТБ мои инвестиции» и по телефону через трейдеров. О возможности продажи дробных бумаг через других брокеров инвесторам нужно уточнить в компании, в которой открыты брокерские счета, уточнили в ВТБ. После продажи дробных акций такие бумаги будут консолидированы и возвращены в обращение на фондовом рынке. 

Торги акциями ВТБ на Мосбирже были приостановлены для проведения обратного сплита 9 июля и возобновились 15 июля. Обратное дробление прошло с коэффициентом 5000 к 1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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