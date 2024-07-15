Инвесторы смогут продать дробные акции ВТБ
Стоимость акций ВТБ за закрытии основной торговой сессии составила 92,59 руб. С предыдущего закрытия она обрушились на 6,97%. Максимально за день котировки падали на 7,91% до 91,65 руб. Индекс Мосбиржи на закрытии снизился на 2,01% до 2913,48 пункта, финансовый индекс – на 2,99% до 9764,32 п. С начала года котировки ВТБ упали на 18,69%, бенчмарки сократились на 5,99 и 1,91% соответственно.
Клиенты ВТБ могут подать заявку на продажу дробных акций в приложении «ВТБ мои инвестиции» и по телефону через трейдеров. О возможности продажи дробных бумаг через других брокеров инвесторам нужно уточнить в компании, в которой открыты брокерские счета, уточнили в ВТБ. После продажи дробных акций такие бумаги будут консолидированы и возвращены в обращение на фондовом рынке.
Торги акциями ВТБ на Мосбирже были приостановлены для проведения обратного сплита 9 июля и возобновились 15 июля. Обратное дробление прошло с коэффициентом 5000 к 1.