Котировки МТС обвалились на 16% из-за дивидендной отсечки

К 11:54 мск рыночная цена акций МТС скорректировалась до 220,4 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она уменьшилась на 15,9%. Индекс Московской биржи с закрытия сократился на 0,9% до 2887,9 пункта, индекс телекоммуникаций – на 7,7% до 1719,6 п. С начала года котировки компании упали на 11,7%, бенчмарки – на 6,8 и 3,8% соответственно.