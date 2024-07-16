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Котировки МТС обвалились на 16% из-за дивидендной отсечки

Ведомости

Стоимость акций МТС обрушилась на 16,3% в ходе торгов на фоне дивидендного гэпа. Максимально за день котировки снижались до 219,3 руб.

К 11:54 мск рыночная цена акций МТС скорректировалась до 220,4 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она уменьшилась на 15,9%. Индекс Московской биржи с закрытия сократился на 0,9% до 2887,9 пункта, индекс телекоммуникаций – на 7,7% до 1719,6 п. С начала года котировки компании упали на 11,7%, бенчмарки – на 6,8 и 3,8% соответственно.

Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2023 г. 27 июня. Всего на выплаты компания направит 68,6 млрд руб., инвесторы получат по 35 руб. на акцию. Дату отсечки установили на 16 июля. С учетом текущих котировок дивидендная доходность бумаг составляет 15,9%.

23 апреля совет директоров МТС принял новую дивидендную политику компании. Она подразумевает выплаты раз в год с возможностью промежуточных дивидендов. В сообщении компании уточнялось, что для определения размера дивидендов будут учитываться несколько факторов – денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговая нагрузка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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