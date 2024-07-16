Котировки МТС обвалились на 16% из-за дивидендной отсечки
Стоимость акций МТС обрушилась на 16,3% в ходе торгов на фоне дивидендного гэпа. Максимально за день котировки снижались до 219,3 руб.
К 11:54 мск рыночная цена акций МТС скорректировалась до 220,4 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она уменьшилась на 15,9%. Индекс Московской биржи с закрытия сократился на 0,9% до 2887,9 пункта, индекс телекоммуникаций – на 7,7% до 1719,6 п. С начала года котировки компании упали на 11,7%, бенчмарки – на 6,8 и 3,8% соответственно.
23 апреля совет директоров МТС принял новую дивидендную политику компании. Она подразумевает выплаты раз в год с возможностью промежуточных дивидендов. В сообщении компании уточнялось, что для определения размера дивидендов будут учитываться несколько факторов – денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговая нагрузка.