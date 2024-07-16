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Котировки «Новатэка» впервые с октября 2022 года упали ниже 1000 рублей

Ведомости

Стоимость акций «Новатэка» впервые с октября 2022 г. опустилась ниже 1000 руб. Максимально в ходе торгов 15 июля котировки снижались на 3,26% до 972,2 руб.

На закрытии основной сессии торгов рыночная цена акций «Новатэка» составила 1014,4 руб. За торговый день она увеличилась на 0,94%. Индекс Мосбиржи к закрытию прибавил 1,08% и составил 2944,86 пункта, нефтегазовый индекс вырос на 1,41% до 7898,91 п. С начала года бенчмарки упали на 4,98 и 10,71% соответственно, котировки компании – на 30,73%.

В последний раз котировки «Новатэка» падали ниже 1000 руб. 21 октября 2022 г. На закрытии основной сессии торгов в этот день стоимость акций компании составила 998 руб., максимально за день она снижалась до 985,5 руб. 

15 июля «Новатэк» раскрыл предварительные операционные результаты по итогам II квартала и первого полугодия. Добыча углеводородов за период с апреля по июнь выросла в годовом выражении на 2,8% и составила 163,3 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). Доля природного газа в добыче углеводородов составила 20,6 млрд куб. м, доля жидких углеводородов (газового конденсата и нефти) – 3,4 млн т. 

С января по июнь добыча углеводородов достигла 330,7 млн бнэ – на 2,7% больше год к году. Объем добычи природного газа в первом полугодии достиг 41,73 млрд куб. м, объем жидких углеводородов – 6,8 млн т. 

Общий объем реализации природного газа «Новатэком», в том числе СПГ, по итогам II квартала сократился на 2,6% г/г до 17,83 млрд куб. м, по итогам первого полугодия – на 3,3% г/г до 39,3 млрд куб. м. Продажи жидких углеводородов с апреля по июнь выросли на 2,5% г/г до 4 млн т, с января по июнь – на 7% г/г до 8,3 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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