Котировки «Новатэка» впервые с октября 2022 года упали ниже 1000 рублей

Общий объем реализации природного газа «Новатэком», в том числе СПГ, по итогам II квартала сократился на 2,6% г/г до 17,83 млрд куб. м, по итогам первого полугодия – на 3,3% г/г до 39,3 млрд куб. м. Продажи жидких углеводородов с апреля по июнь выросли на 2,5% г/г до 4 млн т, с января по июнь – на 7% г/г до 8,3 млн т.