Налоговые инвествычеты по ИИС-3 вырастут вместе с расширением шкалы НДФЛ

Главный налоговый эксперт «НДФЛка.ру» Ольга Гукова отметила, что с 2025 г. для ИИС-3, ПДС и НПО будет уже один лимит (400 000 руб.) и единый вычет. То есть россиянин может внести на ИИС-3 200 000 руб., на ПДС – 72 000 руб., на НПО – 128 000 руб. и получить максимальную сумму к возврату в соответствии c той ставкой, по которой уплатил НДФЛ.