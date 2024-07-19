Налоговые инвествычеты по ИИС-3 вырастут вместе с расширением шкалы НДФЛ
Максимальная сумма возврата инвестиционного налогового вычета за пополнение ИИС-3 с 2025 г. будет варьироваться от 52 000 до 88 000 руб. в связи с расширением прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ФНС. Это изменение касается и вычетов для участвующих в программе долгосрочных сбережений (ПДС) и негосударственном пенсионном обеспечении (НПО).
Сейчас максимальный вычет за пополнение счетов долгосрочных сбережений в размере 400 000 руб. составляет 52 000 руб. при ставке НДФЛ 13% и 60 000 руб. при ставке 15%. Но с 2025 г. в России начнет действовать новая пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ от 13% до 22%, и к возврату можно будет заявить от 52 000 до 88 000 руб.
Соответственно, по итогам следующего года инвесторы смогут рассчитывать на следующие суммы возврата: 52 000 руб. при ставке 13% (и доходах до 2,4 млн руб. в год), 60 000 руб. при ставке 15% (и доходах 2,4–5 млн руб.), 72 000 руб. при ставке 18% (и доходах 5-20 млн руб.), 80 000 руб. при ставке 20% (и доходах 5-20 млн руб.) и 88 000 руб. при ставке 22% (и доходах свыше 50 млн руб.).
Максимальный размер взноса, который позволит получить вычет, остается на уровне 400 000 руб., напомнили РБК в Минфине.
Главный налоговый эксперт «НДФЛка.ру» Ольга Гукова отметила, что с 2025 г. для ИИС-3, ПДС и НПО будет уже один лимит (400 000 руб.) и единый вычет. То есть россиянин может внести на ИИС-3 200 000 руб., на ПДС – 72 000 руб., на НПО – 128 000 руб. и получить максимальную сумму к возврату в соответствии c той ставкой, по которой уплатил НДФЛ.
В начале июле в ходе Финконгресса Банка России глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выступил за увеличение максимальной суммы вложений для получения налогового вычета по ИИС и ПДС с 400 000 руб. до 1 млн руб. Замглавы Минфина Иван Чебесков пообещал, что ведомство обсудит возможность повышения налоговых льгот по инвестсчетам осенью этого года.