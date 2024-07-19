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Налоговые инвествычеты по ИИС-3 вырастут вместе с расширением шкалы НДФЛ

Ведомости

Максимальная сумма возврата инвестиционного налогового вычета за пополнение ИИС-3 с 2025 г. будет варьироваться от 52 000 до 88 000 руб. в связи с расширением прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ФНС. Это изменение касается и вычетов для участвующих в программе долгосрочных сбережений (ПДС) и негосударственном пенсионном обеспечении (НПО).

Сейчас максимальный вычет за пополнение счетов долгосрочных сбережений в размере 400 000 руб. составляет 52 000 руб. при ставке НДФЛ 13% и 60 000 руб. при ставке 15%. Но с 2025 г. в России начнет действовать новая пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ от 13% до 22%, и к возврату можно будет заявить от 52 000 до 88 000 руб.

Соответственно, по итогам следующего года инвесторы смогут рассчитывать на следующие суммы возврата: 52 000 руб. при ставке 13% (и доходах до 2,4 млн руб. в год), 60 000 руб. при ставке 15% (и доходах 2,4–5 млн руб.), 72 000 руб. при ставке 18% (и доходах 5-20 млн руб.), 80 000 руб. при ставке 20% (и доходах 5-20 млн руб.) и 88 000 руб. при ставке 22% (и доходах свыше 50 млн руб.).

Максимальный размер взноса, который позволит получить вычет, остается на уровне 400 000 руб., напомнили РБК в Минфине.

Главный налоговый эксперт «НДФЛка.ру» Ольга Гукова отметила, что с 2025 г. для ИИС-3, ПДС и НПО будет уже один лимит (400 000 руб.) и единый вычет. То есть россиянин может внести на ИИС-3 200 000 руб., на ПДС – 72 000 руб., на НПО – 128 000 руб. и получить максимальную сумму к возврату в соответствии c той ставкой, по которой уплатил НДФЛ.

В начале июле в ходе Финконгресса Банка России глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выступил за увеличение максимальной суммы вложений для получения налогового вычета по ИИС и ПДС с 400 000 руб. до 1 млн руб. Замглавы Минфина Иван Чебесков пообещал, что ведомство обсудит возможность повышения налоговых льгот по инвестсчетам осенью этого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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