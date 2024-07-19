Европейские фондовые индексы упали в связи с глобальным сбоем в системах Microsoft
Фондовые индексы крупнейших стран Европы резко снижаются в пятницу, 19 июля, инвесторы следят за ситуацией в мире, вызванной сбоем в системах Microsoft.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в нижней точке падал на 0,83%, до 509,76 пунктов, а к 15:01 мск скорректировался до 511,78 п.
Британский индекс FTSE 100 на минимуме снижался на 0,93%, до 8128,75 п., а к 15:01 мск торговался по 8161,25 (-0,53%). Немецкий бенчмарк DAX в нижней точке падал на 0,97%, до 18176,95 п., а после вырос до 18239,75 п. (-0,63%). Французский CAC 40 на минимуме обвалился на 0,96%, до 7513,66 п., а затем скорректировался до 7545,56 (-0,54%).
Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 сначала теряли по 0,81% и 0,89%, до 34248,82 п. и 11048 п. соответственно. К 15:01 мск индексы выросли до 34300 п. (-0,66%) и 11094,16 п. (-0,48%).
Утром 19 июля по всему миру произошел масштабный сбой в работе сервисов Microsoft. Его причиной стали ошибки в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Результатом стали перебои в работе разных структур во многих странах мира: отмена рейсов, проблемы в работе банков, фондовых бирж и СМИ.
В частности, ряд аэропортов в Европе, в том числе в Испании, Великобритании и ФРГ, задержали авиарейсы. С техническими проблемами столкнулись и ж/д перевозчики в Великобритании. Пострадала IT-инфраструктура в аэропортах Берлина, Мельбурна и в Гатвике в Великобритании. Среди других жертв сбоя – Лондонская фондовая биржа, Lloyds Bank, южноафриканский Capitec, а также платежные системы Visa и Mastercard.