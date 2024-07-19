Европейские фондовые индексы упали в связи с глобальным сбоем в системах Microsoft

Британский индекс FTSE 100 на минимуме снижался на 0,93%, до 8128,75 п., а к 15:01 мск торговался по 8161,25 (-0,53%). Немецкий бенчмарк DAX в нижней точке падал на 0,97%, до 18176,95 п., а после вырос до 18239,75 п. (-0,63%). Французский CAC 40 на минимуме обвалился на 0,96%, до 7513,66 п., а затем скорректировался до 7545,56 (-0,54%).