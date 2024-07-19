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Акции «Северстали» подскочили на новостях о возможных дивидендах

Ведомости

Акции одного из крупнейших производителей стали в России, «Северстали», резко выросли в ходе торгов на Мосбирже 19 июля. На максимуме они дорожали на 3,5%, до 1520,4 руб. К 17:29 мск стоимость бумаг скорректировалась до 1514,2 руб. (+3,08%).

Динамика котировок связана с сообщениями в СМИ о возможных дивидендах компании за II квартал. Совет директоров «Северстали» на заседании в пятницу должен рассмотреть этот вопрос, написали «Интерфакс» и ТАСС. Решение будет обнародовано 22 июля.

В этот день горно-металлургическая компания также раскроет финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за II квартал и первую половину 2024 г. Эксперты БКС прогнозируют, что EBITDA и свободный денежный поток (FCF) компании в апреле-июне упали на 10% и 26% соответственно по сравнению с I кварталом из-за роста затрат и инвестиций. Если на дивиденды за II квартал производитель направит 100% FCF, выплаты составят 29 руб. на акцию (дивдоходность 1,9%).

В июне акционеры «Северстали» утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию и по итогам I квартала 2024 г. на уровне 38,3 руб. на акцию. Дата отсечки — 18 июня. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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