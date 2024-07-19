Акции «Северстали» подскочили на новостях о возможных дивидендах

В этот день горно-металлургическая компания также раскроет финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за II квартал и первую половину 2024 г. Эксперты БКС прогнозируют, что EBITDA и свободный денежный поток (FCF) компании в апреле-июне упали на 10% и 26% соответственно по сравнению с I кварталом из-за роста затрат и инвестиций. Если на дивиденды за II квартал производитель направит 100% FCF, выплаты составят 29 руб. на акцию (дивдоходность 1,9%).