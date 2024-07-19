Акции «Северстали» подскочили на новостях о возможных дивидендах
Акции одного из крупнейших производителей стали в России, «Северстали», резко выросли в ходе торгов на Мосбирже 19 июля. На максимуме они дорожали на 3,5%, до 1520,4 руб. К 17:29 мск стоимость бумаг скорректировалась до 1514,2 руб. (+3,08%).
В этот день горно-металлургическая компания также раскроет финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за II квартал и первую половину 2024 г. Эксперты БКС прогнозируют, что EBITDA и свободный денежный поток (FCF) компании в апреле-июне упали на 10% и 26% соответственно по сравнению с I кварталом из-за роста затрат и инвестиций. Если на дивиденды за II квартал производитель направит 100% FCF, выплаты составят 29 руб. на акцию (дивдоходность 1,9%).
В июне акционеры «Северстали» утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию и по итогам I квартала 2024 г. на уровне 38,3 руб. на акцию. Дата отсечки — 18 июня.