Суд в Гонконге огласил рекордные тюремные сроки за манипулирование рынком

Комиссия по ценным бумагам (SFC) Гонконга возбудила уголовное дело против пяти лиц еще в августа 2020 г. Они подозревались в сговоре с целью махинаций с акциями строительной компании Ching Lee Holdings Limited на бирже. Эту деятельность они продолжали более пяти месяцев в 2016 г. В результате злоумышленники получили незаконную прибыль в размере более $15,9 млн.