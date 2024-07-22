Суд в Гонконге огласил рекордные тюремные сроки за манипулирование рынком
Суд в Гонконге приговорил двух фигурантов дела о манипулировании рынком к шести годам и восьми месяцам тюрьмы, сообщает Bloomberg. Это рекордный срок за подобное преступление в финансовом секторе.
Еще один фигурант получил четыре года и четыре месяца лишения свободы.
Комиссия по ценным бумагам (SFC) Гонконга возбудила уголовное дело против пяти лиц еще в августа 2020 г. Они подозревались в сговоре с целью махинаций с акциями строительной компании Ching Lee Holdings Limited на бирже. Эту деятельность они продолжали более пяти месяцев в 2016 г. В результате злоумышленники получили незаконную прибыль в размере более $15,9 млн.
В мае гонконгский суд признал трех фигурантов виновными по делу. Еще двое проходящих по делу объявлены в розыск, они находятся за границей. SFC сообщала, что получила ордеры на их арест.
Это дело стало первой в истории победой присяжных SFC в деле о манипулировании рынком. В суде сочли длительные тюремные сроки оправданными и отметили, что инвесторам необходимо послать мощный сигнал для защиты Гонконга как мирового финансового центра.