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Суд в Гонконге огласил рекордные тюремные сроки за манипулирование рынком

Ведомости

Суд в Гонконге приговорил двух фигурантов дела о манипулировании рынком к шести годам и восьми месяцам тюрьмы, сообщает Bloomberg. Это рекордный срок за подобное преступление в финансовом секторе.

Еще один фигурант получил четыре года и четыре месяца лишения свободы.

Комиссия по ценным бумагам (SFC) Гонконга возбудила уголовное дело против пяти лиц еще в августа 2020 г. Они подозревались в сговоре с целью махинаций с акциями строительной компании Ching Lee Holdings Limited на бирже. Эту деятельность они продолжали более пяти месяцев в 2016 г. В результате злоумышленники получили незаконную прибыль в размере более $15,9 млн.

В мае гонконгский суд признал трех фигурантов виновными по делу. Еще двое проходящих по делу объявлены в розыск, они находятся за границей. SFC сообщала, что получила ордеры на их арест.

Это дело стало первой в истории победой присяжных SFC в деле о манипулировании рынком. В суде сочли длительные тюремные сроки оправданными и отметили, что инвесторам необходимо послать мощный сигнал для защиты Гонконга как мирового финансового центра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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