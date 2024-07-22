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Котировки Qiwi взлетели на 21,7%

Ведомости

Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) Qiwi в ходе торгов взлетела на 21,7%. Максимально рыночная цена бумаг поднималась до 187,6 руб.

К 14:56 мск котировки расписок скорректировались до 184,4 руб. С закрытия основной торговой сессии 19 июля стоимость бумаг выросла на 19,6%. Индекс Московской биржи с закрытия прибавил 0,8% и составил 3030,8 пункта, финансовый индекс вырос на 1,1% до 10 231,9 п. С начала года цена ГДР Qiwi обрушилась на 67,5%, индекс Мосбиржи уменьшился на 2,2%. Отраслевой бенчмарк за это время вырос на 2,8%.

По распискам Qiwi Мосбиржа провела дискретный аукцион. Он продлился с 12:30 до 13:04 мск.

20 июля «Интерфакс» написал, что Группа Т-Банка выкупила у АО «Киви» по 51% акций в ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». Владельцем контрольных долей в обеих компаниях стала «дочка» «ТКС Холдинга» – ООО «Т-Проекты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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