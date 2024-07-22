Котировки Qiwi взлетели на 21,7%

К 14:56 мск котировки расписок скорректировались до 184,4 руб. С закрытия основной торговой сессии 19 июля стоимость бумаг выросла на 19,6%. Индекс Московской биржи с закрытия прибавил 0,8% и составил 3030,8 пункта, финансовый индекс вырос на 1,1% до 10 231,9 п. С начала года цена ГДР Qiwi обрушилась на 67,5%, индекс Мосбиржи уменьшился на 2,2%. Отраслевой бенчмарк за это время вырос на 2,8%.